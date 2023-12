Tulio Gómez revolcó al América de Cali y echó a importante directivo; los hinchas lo aplauden

En un momento donde los equipos del fútbol colombiano están renovando sus plantillas, Tulio Gómez, dueño de América, decidió que también era la época idónea para refrescar la parte directiva del club escarlata. En las últimas horas, se confirmó que Mauricio Romero, presidente de América de Cali, ya no seguirá a la cabeza del club, en una decisión que en primer momento parecía tomada por él. Hasta el momento, el comunicado del equipo caleño solo confirmó la salida del dirigente, pero no dio luces de quién podría ser su reemplazo en la cabeza de los diablos rojos.

Según lo confirmó el propio América de Cali, a partir de este 28 de diciembre Mauricio Romero no seguirá siendo el presidente del club escarlata. En primer momento, parecía que la salida del directivo era un decisión propia, pues en el comunicado el club aseguró que "ha decidido finalizar su ciclo como presidente". Sin embargo, algunos periodistas como Pipe Sierra, confirmaron que desde la Junta Directiva decidieron dimitir de los servicios de Romero, en lo que fue un despido y no una renuncia.

| Vea también: El juvenil de Atlético Nacional que se coló en el 11 ideal de promesas del fútbol mundial

🚨 Mauricio Romero (44) no es más el presidente de #América; así lo anuncia el conjunto ‘escarlata’ de manera oficial ❌🔴



👀 Me cuentan que fue despedido, no fue una renuncia pic.twitter.com/Y2PHf9apsR