¿Por qué RCN le cortó la cara a Carlos Calero en la nueva versión de Duro contra el mundo?

Han pasado varios años desde que el canal RCN estrenó Duro contra el mundo y en aquel entonces, Carlos Calero era el presentador estrella del canal y quien dirigía este concurso. Recientemente, Nuestra Tele decidió retomar el proyecto y volver a transmitir con un formato nuevo e incluso con nuevos presentadores y comentaristas. Desde algún tiempo en sus redes, RCN viene anunciado la nueva temporada de Duro contra el mundo y tiene sorpresas.

Y es que, desde su anunció, han sido varios los usuarios que se han manifestado contentos por esto. Sin embargo, una de las figuras más importantes de la primera versión de este programa no estará. Como es bien sabido, Carlos Calero era el representante de este programa y para esta nueva edición, RCN optó por Maleja Restrepo, para ser la conductora. Aún así, hay quienes dicen que sin Calero no será lo mismo.

No tiene sentido pasar otra vez Duro contra el Mundo si no están Carlos Calero ni el grupo Salpicón. — Mauricio. 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 (@estemago19) July 6, 2022

Gustavo Petro no lleva ni un dia como presidente y ya se nota el cambio. RCN anuncia que vuelve duro contra el mundo, esto es llegando y haciendo, gracias Petro. — Víctor Hernández (@Progresista97) August 8, 2022

Parece que por esta razón el canal RCN decidió buscarle un remplazo a Carlos Calero, sin embargo, esto no es algo seguro. Se espera que el estreno se haga mañana, sábado 20 de agosto, después de las noticias de las 7 de la noche. Pese a ser tan esperado, se cree que el programa no tendrá el impacto esperado, pues RCN no ha logrado mejorar en rating y su horario parece cruzarse con el partido de la selección sub 20, quienes se juegan el pase de cuartos.

