¿Por qué no habrá 'Paz Total' sin líneas rojas?

La matriz mediática instalada por la derecha económica viene arrinconando el sentido histórico de la Paz Total y reduciendo sus posibilidades ante una sociedad cada vez más escéptica.

La cobertura de la prensa se torna cada vez más crítica con la principal bandera del gobierno del “cambio” y las salidas en falso de un gabinete ingenuamente descoordinado, sin duda, erosionan el capital necesario para sacar adelante procesos de altísima complejidad con actores armados que también han insistido en poner una importante cuota para atizar el escepticismo de la sociedad.

Ante este panorama, se viene hablando de la necesidad de que el gobierno se sacuda e imponga líneas rojas que aclaren las reglas de juego con los actores que tienen pista en la Paz Total; además, que le envíen un mensaje contunde a la sociedad. Porque si no hay voluntad real en los procesos que se vienen adelantando, en particular, con el ELN y el EMC, el gobierno no se puede prestar para incubar la semilla de un nuevo “síndrome del Caguán”.

Mucho más cuando la extrema derecha se viene reacomodando y tiene la mirada puesta en el 2026.

Sin embargo, la relación de Petro con la necesaria imposición de líneas rojas se podría interpretar como problemática; así se desprende de su intervención en la asamblea de Proantioquia el pasado 16 de marzo, donde afirmó que, debido a la insistencia de Santos por imponer “rayas rojas” a lo largo del proceso de negociación con la entonces guerrilla de las Farc-ep, el acuerdo de paz había quedado “incompleto”.

Aunque esas líneas rojas que Santos trazó con las Farc-ep no solo se redujeron a cerrarle la puerta a cualquier atisbo de negociación sobre el modelo económico o si quiera en relación a la estructura de la Fuerza Pública, sino que apelaron -en momentos bastante críticos y coyunturales- a sacudir el proceso de su letargo y dejarle claro a la sociedad que sí tendría un punto final.

De ahí que el 19 de febrero de 2016 el entonces presidente afirmara que las líneas rojas eran necesarias porque: “El pueblo colombiano quiere y exige definiciones ya para recuperar la confianza en el proceso”.

Con la Paz Total las líneas rojas perdieron ese sentido estrictamente teleológico y así se le restó capacidad al gobierno para marcar el ritmo en los procesos de negociación política. Con dos particularidades; por un lado, con el acuerdo de México se levantó cualquier restricción para discutir sobre el modelo económico o el régimen político -eso sí, en el marco de un gran Acuerdo Nacional-; y por el otro, desde la visión inmediatista de Danilo Rueda, se priorizó la resolución de dinámicas humanitarias sobre una perspectiva más sostenible de mediano y largo aliento.

Ahora bien, tras varias coyunturas críticas (siendo la última el secuestro de Luis Manuel Díaz), ya es momento para dejar de lado esa tendencia a la improvisación enarbolada por el canciller Leyva, quien, asumido como el “canciller de paz”, expresó en agosto de 2022: “La partitura que esperan de la paz (total) es una de música clásica, pero lo que yo digo es que es más como una de jazz”.

Pero el jazz de la Paz Total empieza a mostrar sus límites y así se puede evidenciar en la carta pública que Otty Patiño le envió a Pablo Beltrán convocando a las delegaciones a una “reunión urgente y extraordinaria” antes de iniciar el quinto ciclo en México. ¿Acaso, será una reunión clave para que el ELN entienda que el pueblo colombiano quiere y exige definiciones ya para recuperar la confianza en el proceso?

Y volviendo a Santos, recientemente y a propósito de la última crisis en la Paz Total, el expresidente no dudó en afirmar que: “Para tener un proceso de paz exitoso, no se puede improvisar, uno requiere exactamente para donde va y tener las líneas rojas muy claras”.

Es claro su gusto tanto por las líneas rojas, como por la música clásica.

