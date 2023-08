Por qué a raíz de la adquisición de El País por parte de Semana, cancelé mi suscripción al diario

Acabo de leer el mejor artículo de Diego Martínez Lloreda, quien, sospecho, ya no es director del diario 'El País' de Cali...

Por: Diana van Gompel de Romero |

agosto 11, 2023

Acabo de leer el mejor artículo de Diego Martínez Lloreda, quien sospecho ya no es director del diario El País de Cali.

Aunque no dejan de sorprenderme gratamente sus denuncias con respecto al atentado contra el buen periodismo que ejerce la revista Semana y otros propietarios de medios informativos (donde la verdad se vende, se tergiversa, se esconde, se manipula, etc., a cambio de incrementar el rating y controlar la información para ganar más dinero), siempre me ha incomodado la inclinación del señor Lloreda hacia la derecha y su “pos” de gente de bien y de camisa blanca, muy legítima desde la cuna…

Comienzo a creer en los milagros y confío las columnas de María Elvira Bonilla, Gloria H, Aura Lucía Mera, Micky Calero, Paola Guevara, y Jorge Restrepo Potes, especialmente. No se vayan a diluir en estos arroyos de aguas turbias y turbulentas.

Nuevamente, al César lo que es del César, mis respetos al Martillo.