¿Para cuándo un nuevo fiscal de bolsillo? La ausencia de pesos y contrapesos

El poder elige un amigo para que vigile el poder, lo cual solo se logra con corrientes políticas enfrentadas. Si no, cada ratón elige su gato para robarse el queso

El fiscal general de la Nación, elegido por la Corte Suprema de Justicia, es previamente ternado por el presidente de la República.

El procurador general de la Nación, por el Senado de la República, a partir de otra terna presentada por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

El contralor general de la República es a su vez elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta (ver cuados de distribución por porcentajes y escaños).

Lo que quiere decir que es el poder quien elige un amigo suyo para que vigile el poder, tanto en lo tocante a lo privado como a lo que se expresa en la superestructura de lo institucional, en lo legislativo y en lo ejecutivo. Y dicha labor solamente se hace efectiva y cumple su propósito constitucional, cuando elegidos y electores provienen de partidos y corrientes políticas enfrentadas. De lo contrario, sin eufemismos y en el peor de los casos, cada ratón elige su gato a la hora de robarse el queso.

¿QUÉ HACER ANTE ESO?

Hay que reformar la Constitución. Primero garantizando que las campañas políticas las financie el Estado, prohibiendo de manera taxativa la intervención de la empresa privada en ellas, con lo cual no quedan amarrados los contratos ni se privilegia el ingreso de dineros ilícitos a las ramas Ejecutiva y Legislativa, quienes inciden en la elección de sus propios controles, en ocasiones, a través de la rama judicial.

Segundo, cuerpos colegiados compuestos por ciudadanos honestos, que no tengan máculas ni prontuarios: constitucionalistas, científicos sociales, personas que no tengan otro interés que la justicia en equidad y entiendan que no se construye país en el secuestro de la democracia por parte de mafias económicas que han permeado profundamente lo político.

¿QUÉ HACE LA PROCURADURÍA?

En teoría muchas cosas, pero realmente nada. Debería eliminarse de la Constitución. Es solo un fortín político para entregar puestos a dedo. De esta laya, que en ocasiones hace parte de una casta politiquera de pícaros, solo funcionan -no siempre, en ocasiones- los defensores del pueblo y son claves como las fuerzas armadas en algo: Necesitamos que la modernidad llegue al campo: no solo el PAE (alimentación) y la ruta para los niños; también la justicia.

He visto casos donde el gobernador indígena era el abusador sexual de su comunidad. Donde los grupos indígenas vivían de subsidios. Donde los campesinos estaban aliados con guerrillas y paramilitares que salían de misa besando su rosario para despojar otros ciudadanos de sus tierras. El campo colombiano es un foco de psicopatía, un terreno olvidado de Dios, el cual funciona por y para la contratación de la ciudad, por un político emergente de dichas zonas.

USEMOS LA PLATA DE LAS “ÍAS” EN FORTALECER LA PRENSA INDEPENDIENTE

El país debería invertir los recursos de la Procuraduría y buena parte de la Contraloría y la Fiscalía en fortalecer la prensa independiente. Es la prensa independiente la única que logra hacer el trabajo de estas “ías” y democratizar así el país. La única que promueve la llegada de la modernidad al campo. Lo demás, flaco favor le hace a la transformación psicológica, empática y humanitaria que requiere este país de animales feroces.

Quiero agradecer públicamente la labor de Daniel Coronell (ojalá algún día tuviéramos unos senadores, alcaldes, gobernadores, presidentes, jueces, magistrados, defensores, de sus calidades), de la Silla Vacía, la Revista 070, Cambio y por supuesto de mi casa Las2Orillas. Seguro que hay otras que desconozco pero que lo hacen bien.

