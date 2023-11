Ocho de cada diez colombianos son infieles. Los costos de la infidelidad

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

«El Profeta está más cerca de los creyentes que ellos mismos, y sus esposas son [como] sus madres».

Shamim., Aleem, (2007). Prophet Muhammad(s) and his family:a sociological perspective

(una cita similar aparece en un Sura del Corán).

El rey Salomón gozó del amor de setecientas esposas y trescientas concubinas; el rey David, su padre, tuvo ocho formalizadas y al menos una amante llamada Abisag; Mahoma tuvo doce -entre ellas dos judías y una cristiana-; Abraham, padre de al menos tres grandes religiones, tuvo a Sara como esposa (madre de Isaac) y embarazó a Agar su esclava (madre de Ismael); por el lado vedanta, se dice que el príncipe Krisna reinó a los iadus en Dwáraka con sus dieciséis mil ciento ocho mujeres (que incluían a Rukmini y Satiá Bhama). De estas, ocho eran sus esposas, y dieciséis mil cien sus amantes. ¿Cifras reales o simbólicas? Lo de las ocho esposas parece coherente… En todo caso, el tema de la monogamia impuesta por la cultura depende de la parte que se lea en las Sagradas Escrituras según cada religión.

Una cosa es ser monógamo y otra fiel. Pero en todo caso, las huellas de la poliandria, la poliginia y la polisomnia durante doscientos mil años vs. dos mil años de religión católica imponiendo la monogamia, son elocuentes.

Oscar Wilde decía: “Todo santo tiene su pasado y todo pecador su futuro”.

¿CUÁNTO CUESTA TENER UNA RELACIÓN DE INFIDELIDAD?

Los antropólogos suelen decir que quien pone las proteínas sobre la mesa impone la fidelidad (eso explicaría el mito de Atenea como la mujer fuerte y de Deméter y Perséfone como la mujer sumisa).

Según El País de España, las personas que tienen un pareja por fuera del matrimonio suelen gastar entre 50 y casi 400 euros al mes o 1 millón 735 mil pesos colombianos (ver fuente). La web de citas Ashley Madison (para affairs) sostiene que España tiene al menos 1,7 millones de infieles teniendo una población de 48 millones de habitantes. En Colombia, con una población similar, esa cifra llega a multiplicarse.

Según Infobae (ver fuente) Colombia es el segundo país de Latinoamérica con mayor número de infieles (seis de cada diez colombianas han sido infieles y los hombres ocho de cada diez – cifras suministradas por Gleeden) solo superado por Brasil, con una población de 214 millones de habitantes y seguidos en tercer lugar por México.

EL COSTO DEL DIVORCIO

El divorcio puede costar 3,6 veces más que disfrutar de una aventurita: mientras que el gasto medio anual de la separación ronda los 16.588 euros (cerca de 72 millones de pesos colombianos); y ya mantener la amante (o el amante) puede costar unos 4.657 euros al mes en Europa (cerca de 20 millones de pesos colombianos que suman) acorde con los cálculos realizados en 2020 por Ashley Madison, una de las plataformas de citas para casados con mayor número de usuarios en el mundo: más de 80 millones de registros (ver fuente).

Creo que si la religión normalizara nuevamente la Poliandria (del griego polýs: muchos y andrós: hombre) y la Poliginia (del griego πολυγυνία (poliguinía) polýs, "muchos", y gyné, "mujer") como parte de la poligamia (varias relaciones consentidas de forma simultánea), el mundo sería un lugar menos neurótico, más honesto, donde el amor vendría con más libertad y tendríamos menos prejuicios con una mayor libertad.

POLÍTICOS MAL AMADOS Y SANTOS NO CASTOS

Estamos actualmente manejados por políticos mal amados, que compensan la falta de afecto con una búsqueda patológica e irrefrenable de dinero.

El santo Farid decía:

“Bhagrey, bhag, Faqir bal ke, kanch aur kamini bhaga laga”. (“¡Oh meditador, escápate del oro y de las mujeres. Corre, corre y aléjate veloz!”), verso que resultaba hilarante para el poeta Sant Darshan Singh, quien a su vez ratificaba en sus palabras a Arran Stephens en “Moth and the Flame” que no todos los santos han sido castos.

