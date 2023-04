.Publicidad.

El papa Francisco ha marcado tendencia desde el inicio de su papado, ya que no aceptó los lujos que se le brindan a todos aquellos que ocupan ese lugar en la iglesia, autoproclamándose como “el Papa de los pobres” y “el Papa humilde”. La comunidad católica tiene opiniones divididas sobre este comportamiento, algunos lo ovacionaron y otros afirmaron que quiere cambiar las costumbres de la iglesia, e incluso que va en contra de ella.

La iglesia católica, sin duda, ha perdido fieles y reputación a través de los años, debido a escándalos de pedofilia, enriquecimiento ilícito y otros comportamientos reprochables por parte de sus miembros. Sin embargo, el Papa ha tratado de limpiar un poco esa imagen, siendo más abierto que sus sucesores con los temas tabúes.

Una prueba de ello es su último documental “Amén. Francisco Responde” de Disney+, en el que abordó temas con los jóvenes como: los católicos que pertenecen a la comunidad LGTB: “Toda persona es hija de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, mi deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie. A nadie”, comentó el pontífice.

Apresurémonos a superar los conflictos y las divisiones, y a abrir nuestros corazones a quien más lo necesita. Apresurémonos a recorrer senderos de paz y de fraternidad. https://t.co/baU77JOcim — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 9, 2023

Como si esto fuera poco, lanzó una dura crítica a los que apoyándose en la biblia excluyen a las personas homosexuales: “Esa gente son infiltrados que aprovechan la Iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la Iglesia”, aseguró, dejando claro que no solo no tiene nada en contra de la comunidad LGTB, sino que deja las puertas abiertas de su iglesia para ellos, callando la boca muchos feligreses y ganándose a muchos otros.