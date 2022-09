No pagaron ni un centavo y terminaron viendo a Dua Lipa como si estuvieran en VIP

La logística del concierto no pudo ser peor, y mientras adentro varios no podían ni escuchar a la artista, desde afuera hubo algunos vivos que disfrutaron como nadie

Las curiosidades que dejó el concierto de Dua Lipa en Bogotá no han dejado de salir en redes sociales. Muchos fanáticos de la artista se quejaron con Ocesa, organizadora del evento, por el lugar; otros porque en el concierto no escucharon nada, literalmente; y otros porque no se tuvieron los cuidados para lograr un escenario idóneo para aquellos que pagaron su boleta.

Este ultimo punto fue el que mas molestó a los seguidores de Dua Lipa, puesto que en Twitter se volvieron tendencia algunos videos donde 'vivos' se pusieron a ver el concierto desde las afueras del Salitre Mágico. Así como lo lee, varias personas que no compraron una boleta, tuvieron la posibilidad de disfrutar del show de la británica desde la calle, debido a que los organizadores no pusieron ningún tipo de tela que cubriera las pantallas gigantes.

Ahora bien, mientras estos individuos disfrutaban del concierto como si hubiesen comprado la boleta mas cara del show, fanáticos que sí pagaron su tiquete y que les tocó en la parte de atrás del parqueadero, tuvieron un sinfín de problemas para escuchar a Dua Lipa cantar, puesto que el audio no estaba bien planeado.

Definitivamente estas cosas solo pasan en el país del sagrado corazón. Mientras Dua Lipa tuvo conciertos excepcionales en otros países del continente, aquí su show se vio apocado por la mala logística. Lamentable.