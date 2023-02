.Publicidad.

Hace algunas semanas, el actor Daniel Arenas se volvió tendencia en la redes después de haberle dado un beso a su compañera de trabajo Adamari López. El colombiano había aceptado hacer parte del programa matutino 'Hoy día' de Telemundo; y allí, en el día de su debut, decidió rememorar una situación que ambos habían protagonizado en 'La casa de los famosos' y le dio un pico. Sin embargo, dicho hecho habría detonado en un lio con su actual pareja, la colombiana Daniela Álvarez, quien habría decidido ponerle fin a la relación.

#Viral El actor y presentador Daniel Arenas le dió un beso a la presentador Adamari Lopez en pleno programa en vivo! 😱 pic.twitter.com/awjHzq35uK — Periódico El Amplificador (@elamplificador1) January 25, 2023

Según lo aseguraron en el programa de chismes 'Lo sé todo', a la exreina colombiana no le habría gustado para nada que Arenas le diera un beso a su compañera, ya que eso ya no hace parte de su trabajo, como sí lo hacia cuando era actor. Así las cosas, Daniela habría tomado distancia del actor y la habría alistado las maletas para cuando regrese a suelo mexicano. “Imagínese que Daniela seguiría muy, pero muy molesta, y que muchas veces no le contesta ni siquiera las llamadas. Los expertos y allegados se animan a incluso enunciar que definitivamente la pareja puso punto final a una de las relaciones más lindas” fueron las palabras de uno de los periodistas del programa.

Así mismo, la distancia que han tenido desde que Daniel Arenas aceptó el trabajo en EEUU también habría ayudado a Daniela Álvarez a tomar la decisión de poner fin a una relación que empezó en el año 2021, y que se había convertido en una de las mas estables de la farándula criolla. Aun así, ninguno de los dos ha salido a hablar al respecto; pero sí borraron de Instagram algunas de las imágenes en las que aparecían juntos, como en la navidad del 2022.