Nadie lo ve pero insisten en tenerlo al aire: El martirio en que se convirtió La isla de los Famosos

.Publicidad.

Hace un par de meses que RCN trajo de vuelta el reconocido reality de La isla de los famosos. En un principio, el traer de vuelta aquel formato gustó entre los televidentes del canal, sin embargo, poco a poco fue perdiendo fuerza al competir contra algunos programas de Caracol. Aún así, le siguieron apostando e incluyendo nuevos participantes para no dejar morir el programa. Pese a los reiterados intentos por darle vida, todo fue en vano; el rating del programa nunca logró levantarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La isla de los famosos 2023 🇨🇴 (@survivorlaisla)

-Publicidad.-

Muchos creyeron que debido a estos pésimos números RCN cancelaría el reality, pero ha ocurrido todo lo contrario. Como si buscarán hacer tiempo para la llegada de MasterChef, el canal ha buscado la manera de alargar más y más La isla de los famosos. Pese a esto, hay algo que no se ha tenido en cuenta y ha sido el disgusto por parte de los televidentes del canal frente a la eliminación de algunos de los personajes importantes. Sin embargo, al final parece no importar en lo absoluto.

|Le puede interesar Todos en su familia facturan: El talentoso hijo de Ana Karina Soto

Publicidad.

🇨🇴 #RatingOficial - 18 de Abril de 2023 pic.twitter.com/Qee7jbWzbi — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) April 19, 2023

Ahora, nuevamente el canal ha tomado la decisión de incluir un nuevo participante, al parecer no quieren sacar del aire su reality. Lo triste de este caso es que, en vez de mantener a sus televidentes entretenidos, RCN podría sufrir por extender más La isla de los famosos. Lo cierto es que pasan los días y aún no se sabe cuándo llegará MasterChef Celebrity al aire para sustituir el reality de supervivencia. Mientras tanto, el programa sigue al aire y su rating no sube en lo absoluto.

Vea también: