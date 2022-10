Por: Vladimir Velásquez Giraldo |

octubre 22, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Comprender la complejidad del coronel Aureliano Buendía y la paciencia sublime de Úrsula Iguarán, de Cien años de soledad, no es una tarea que cualquiera logre realizar de la noche a la mañana.

Gabriel García Márquez es un enigma, es un hombre que no escribió para un público especifico, es por supuesto el intelectual que logra retratar de una manera impecable la idiosincrasia colombiana.

-Publicidad.-

Para entrar en su lógica y en la capacidad que tenia de pintar el universo con palabras precisas es necesario haber vivido, el lector tiene que tener cierta experticia que le permita entrar en un libro como Cien años de soledad.

Pareciera que en los colegios la obra de Gabo se convirtió en un requisito indispensable del currículo, donde los maestros se desparraman en un mar de verborrea que evidentemente no cautiva a los jóvenes contemporáneos cuyos intereses se ha transformado gracias a YouTube y en general a las redes digitales

Publicidad.

¿Cómo lograr que un amante a J Bailvin, Maluma y Karol G encuentre en las letras de Cien años de soledad un trozo de identidad, magia y entusiasmo por un pueblo de locos como Macondo?

Siempre he pensado que en el país se nombra mucho a Márquez, pero poco se lee, y es porque lo han convertido en un requisito, en un manual de instrucciones, en una etiqueta impuesta por el hecho de haber ganado el premio nobel, porque pareciera que las mariposas amarillas son el velo que cubre a Colombia de sus sombras en el intento mediático de exaltar su belleza exuberante.

¿Cuántas personas saben la razón por la cual estas hermosas creaturas atormentaban a Mauricio Babilonia?

En estos tiempos de modernidad liquida donde todo es efímero, estereotipado y fácil de digerir hasta las obras más elaboradas y detalladas, que fueron creadas por grandes mentes es banalizada y reducida a la actuación.

Desde mi experiencia como profesor, confieso que no pude leer cien años de soledad hasta que entre a la universidad, me parecía un libro engorroso, con mucho dialecto que no entendía mientras cursaba el bachillerato, sabía que había magia allí impregnada pero no podía captarla, releía sus páginas hasta que finalmente desistía y el libro terminaba tirado en mi biblioteca.

Y sé que así, como yo tuve esta dificultad muchos jóvenes que no tienen el habito de leer les sucede lo mismo, no es para juzgar, sino que creo que la maravilla de la narrativa del libro pertenece a un contexto caribeño, lleno de situaciones y palabras exóticas que resaltan el conjunto de una sociedad rodeada de belleza, pero condenada a la barbarie y al olvido.

Para que cien años de soledad entre en el cuerpo como un perfume que atraviesa el alma y produzca el efecto, es necesario viajar, recorrer Colombia por sus caminos empedrados, comer en los restaurantes donde el olor de los frijoles inunda el ambiente, hablar con las matronas que se encuentran por doquier en cada pueblo que se asemejan a la imagen de Úrsula.

Es preciso estar atento a los acontecimientos que han atravesado este país, la narración es un reflejo de un pueblo en guerra, donde todo pasa y nadie se acuerda como la horripilante masacre de las bananeras en Ciénaga, Magdalena.

Desde mi perspectiva, este libro más que fantasía es un tratado político que denuncia a los conservadores personificados en Apolinar Moscote, que retrata a los liberales encarnados en Aureliano. Es por eso que no debe ser un deber leerlo, sino que quien desee entrar en este universo lo debe hacer con inmaculada voluntad más allá de las reglas y lo requisitos sociales.

Ahora, el encanto de leer radica en la capacidad que tiene el cerebro de crear escenas y situaciones que no se ven con los ojos pero que el pensamiento retiene y recrea gracias a las palabras, Netflix al hacer una serie reduce la atmósfera de la narración y la belleza de la sintaxis gramatical a meras representaciones que serán consumidas con apetito voraz del ciudadano domesticado por la televisión a la carta.

Yo quisiera que el mundo volviese al esfuerzo de la imaginación, donde la fantasía no sea un monopolio de Disney ni de las plataformas digitales, sino que los colombianos se esforzaran por crear y recrear la vida sin un aparato que lo hiciera por ellos, como lo es la televisión.

Antes de morir, en una conversación con su colega uruguayo Danubio Torres Fierro reflejada en el libro Contrapuntos: medio siglo de literatura iberoamericana (2016), Gabo confesó: "Escribí Cien años de soledad para demostrar que el cine no es todopoderoso, que en literatura uno puede llegar mucho más lejos y dar al mismo tiempo un impacto visual, auditivo y de toda índole".

De modo que, si estuviera de acuerdo con traducirla al ámbito audiovisual con un largometraje, se mostraría increíblemente incoherente en una decisión así.

Para finalizar, diré que las series y las películas en la era postindustrial crean en la sociedad sujetos que no se preocupan por sembrar conocimientos a partir de la lectura, como dice Zygmunt Bauman, nada es concreto, todo es fácil, rápido y digerible para satisfacer los deseos que cada vez son más impulsivos.

Consumir y desechar parece ser la consigna de un mundo globalizado, lejos de manuscritos de Melquiades y los peces de oro del coronel Aureliano.

Es por eso que hago pública la invitación a leer Cien años de soledad, tomarse el trabajo de sumergirse en sus páginas y dejar la pereza de tomar un libro, con la serie que Netflix lanzará próximamente se perderá la esencia profunda de su mensaje, y la magnifica obra que relata la cultura colombiana.