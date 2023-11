Mataron la Fiesta del Libro de Medellín

La Feria empezó a secarse desde que llegó Quintero y este año la mataron del todo porque no le han pagado a los participantes de conversatorios y el chisme ha volado

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Si algo tenía Medellín era su Fiesta del Libro. Todos los primeros días de septiembre, durante muchos años, la capital paisa convocaba a escritores y lectores a estarse dos semanas conversando de libros, viendo libros nuevos o antiguos, pero sobre todo tomando conciencia de que, por encima del apetito antioqueño por el dinero y los negocios, las ideas tenían su espacio y había quien las pregonara.

Yo recuerdo haber asistido a muchas de ellas como conferencista, como partícipe de diálogos picantes o como simple visitante. Todavía se encuentra en YouTube, y con muchas visitas, una conversación que en una Fiesta del Libro de Medellín sostuve con Jaime Baily. Participar en ella imprimía carácter. Y como se diferenciaba radicalmente de la Feria del Libro de Bogotá porque en la capital antioqueña no se cobraba por la entrada y la noción de puertas abiertas contagiaba a los miles de asistentes, ese evento cada vez fue más nutrido. Hasta hace 4 años, cuando eligieron al nunca bien juzgado alcalde Quintero, y la Fiesta, como el Jardín Botánico, como el verde de las avenidas y sardineles, comenzaron a secarse.

-Publicidad.-

A Medellín le han endilgado muchos calificativos, pero nunca le habían dicho que es una mala paga

Este año acaban de comunicarnos que la mataron del todo porque a estas horas de noviembre no les han pagado ni a los escritores que actuaron como conferencistas o panelistas y tampoco a quienes sirvieron de moderadores de las charlas o conversatorios. Y como ese gremio intelectual tiene una capacidad chísmica o una lengua viperina, el cuento está regado en todos los cenáculos literarios de Colombia, Estados Unidos, América Latina y Europa desde donde ya me han escrito protestando. A Medellín le han endilgado muchos calificativos, pero nunca le habían dicho que es una mala paga. Lo grave es que el nuevo alcalde no es amigo de los libros y dizque anda putísimo conmigo porque le pedí públicamente la semana pasada que leyera algunos libritos para que gobernara mejor.