Más de 600 desplazados por la violencia en la Sierra Nevada piden atención del Estado

Por: Opinión Caribe

abril 19, 2022



Dolor y tristeza es el sentimiento que embarga a las familias que fueron desplazadas de sus tierras por los recientes combates registrados entre los grupos armados ilegales Los Pachencas (Conquistadores de la Sierra) y el Clan del Golfo (Gaitanistas) en la vereda La Secreta, ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales dejan hasta el momento 667 personas desplazadas, según indicó el secretario de Gobierno Héctor Zuleta Rovira, quien solicitó al Gobierno Nacional que intervenga de manera contundente mediante las Fuerzas Armadas del país.

“Le hacemos el llamado reiterativo al Gobierno Nacional que intervenga con las fuerzas armadas en este sector rural del municipio de Ciénaga y toda la zona corregimental de nuestro ente terrenal con el fin de poder garantizarle el retorno a estas personas en el tiempo que la norma lo indique”, manifestó el secretario de Gobierno.

Testimonios de los desplazados

De acuerdo con la información entregada por los campesinos desplazados que se congregan en el Coliseo Cubierto Municipal de Ciénaga, esta situación la habían avisado a las autoridades desde el año 2019 de la presencia de los grupos armados ilegales en la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Esta situación ya se había advertido no solamente desde el año 2019. A nosotros nunca nos colaboraron, nos dejaron solos. Resulta que el viernes Santo desde las 7:00 de la mañana empezó un tiroteo en la parte alta del sector Quebrada los perros y se fueron bajando hasta llegar a los sectores El Centro, El Guacamayo, San Martín, La Aguja, en plena Sierra Nevada. A las 7:30 se oyeron bombardeos de fusiles y bombas. Nosotros tratamos de salir por otro camino distinto a la carretera, pero una amiga me llamó a decir que no saliera por el sector de Río Frío porque ellos se metieron por la travesía de la finca del señor estrellita”, dijo un líder de los campesinos.

Con los ojos llenos de lágrimas, el líder quien pidió reservar su nombre, dijo que no es primera vez que son desplazados de sus fincas: “es doloroso porque no es la primera vez que salimos desplazados de La Secreta. En el año 1998 salimos desplazados masivamente y el año pasado fui amenazado, no debo estar en la zona y ahí estoy. Hoy por tercera vez me está dando duro la vida pero no me quejo porque son bendiciones de Dios que estoy vivo”.

Un joven desplazado de la vereda La Secreta relató a OPINIÓN CARIBE el temor que sintió durante el combate registrado el pasado viernes 15 de abril.

“Sentimos miedo y pavor al escuchar las detonaciones y las explosiones. Lo primero que pensamos era salvar nuestras vidas porque la verdad lo material se puede recuperar. Yo bajé con mi esposa y mis dos hijos en la moto cuando nos encendieron a plomo en plena carretera. A mi mamá y a mis primos casi los matan. Eso fue un momento duro porque mi papá quiso salir y no pudo él quedó entre las balas y fue todo un día que no supimos nada de él, hasta que gracias a Dios pudimos comunicarnos. El pensamiento de uno es correr y salvar nuestras vidas”, manifestó el joven.

Asimismo, asegura que: “allá dejamos nuestra vida, los esfuerzos, el trabajo, todos los años de lucha, los marranos, las gallinas, los cultivos, dejamos todo para poder venirnos para acá”.

Orientación psicológica a los desplazados

El punto de atención a víctimas desde Ciénaga está brindando apoyo y orientación a los desplazados de la vereda La Secreta.

“Tenemos que ir al grano porque todavía hay personas que están con las alertas encendidas, tienen miedo y alguno apenas llegaron ayer. Lo triste es que este no es su primer desplazamiento forzado y su mayor preocupación es que dejaron todos sus esfuerzos en sus fincas”, dijo Siomara Candanoza, psicóloga del punto de atención a víctimas adscriptas a la Alcaldía de Ciénaga.

Las familias desplazadas por los combates en La Secreta están siendo censadas y atendidas por un equipo interdisciplinario preparado por la administración municipal, y que está conformado por las secretarías de gobierno, salud, gestión social y el Punto para la atención de las Víctimas.

De esta acción también participan, el hospital San Cristóbal, la Cruz Roja, el Consejo Noruego para los Refugiados, la Defensoría del Pueblo y el instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes en una completa articulación con el gobierno municipal, atienden en medicina general, psicología, vacunación y recreación a todos los integrantes de las familias que se vieron forzadas a abandonar sus tierras.

Operativo de la Policía y el Ejercito en Machete Pelao

Los operativos de la Policía y el Ejercito contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) en Machete Pelao, se evacuaron más de 70 turistas que iban para Ciudad Perdida y hay un policía herido en los enfrentamientos, que son apoyados con el avión fantasma. Se prevé un nuevo desplazamiento en esa zona de Santa Marta.

Reclutamiento de menores

En horas de la mañana de este martes, mujeres víctimas de desplazamiento forzado de la Sierra Nevada de Santa Marta, llegaron hasta las instalaciones del Coliseo Cubierto Municipal de Ciénaga manifestando que los grupos armados ilegales que ahora hacen presencia en esa zona están reclutando a los hombres, niños y jóvenes.

Por último, hacia el lugar en el que se desarrollan los enfrentamientos, ya se han trasladados las tropas del ejército, que realizan en este momento la verificación del área, esperando que a este grupo se sumen un mayor número de soldados que son solicitados por el alcalde de Ciénaga, Luis Tete Samper, ante el alto gobierno, buscando reforzar el pie de fuerza, no solo en estas veredas sino en toda la Sierra Nevada, jurisdicción del municipio.