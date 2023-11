Más de $ 4 mil millones recuperó el gobernador de Antioquia por sus votos de octubre.  ¿Quién le sigue?

.Publicidad.

El 29 de octubre, poderosos políticos tradicionales como Dilian Francisca Toro, Alex Char, Fico Gutiérrez o Jorge Rey lograron consolidar el poder que ya tenían en sus respectivas regiones a las que ya habían gobernado previamente. Otro, como Carlos Fernando Galán hizo realidad aquel refrán popular que dice: “la tercera es la vencida” al ganar la Alcaldía de Bogotá y uno menos tradicional como Alejandro Eder, obtuvo la Alcaldía de Cali.

La victoria de unos nuevos y otros no tan nuevos mandatarios, no fue solo electoral, sino también monetaria. Esto debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un mecanismo denominado sistema de reposición de votos, mediante el cual les reconocen un dinero a los candidatos que cumplen los requisitos con el fin de mitigar los millonarios gastos de las campañas electorales. La cantidad de dinero es determinada por el número de votos y está estipulada en la Resolución No 0672 del 31 de enero de 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, sería lógico pensar que el ganador al que le toca más plata por reposición de votos es Carlos Fernando Galán, quien obtuvo 1.497.596 votos en Bogotá y que logró, con diferencia, ser la mayor votación en todo el país, al comparar Gobernaciones y Alcaldías. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Si bien, Galán tiene derecho a $ 4.142 millones, hay otro que lo supera y es el elegido como gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en cuanto la reposición del voto de las gobernaciones es superior.

Rendón no llegó como favorito a los comicios del 29 de octubre, sino que, por el contrario, tenía la difícil tarea de derrotar al conocidísimo Luis Pérez Gutiérrez, otro que quería repetir mandato en su región. Contra todo pronóstico, incluyendo la mayoría de las encuestas, el candidato del Centro Democrático logró llevarse la victoria y, para más sorpresa aún, fue de manera holgada con 944.239 votos frente a 597.667.

Esos resultados le alcanzan al exalcalde de Rionegro para ser beneficiario de $ 4.334 millones por parte del CNE, casi $ 200 millones más que el hijo menor de Luis Carlos Galán, quienes son los dos únicos ganadores que superan la barrera de los $ 4.000 millones.

Esto se debe a que el CNE valora de una manera diferente los votos a las Gobernaciones, Asambleas, Alcaldías y Concejos. Mientras que el monto por cada voto en las elecciones para gobernar los departamentos es de $ 4.590, el de las ciudades es de $2.766.

Además de los ganadores, también reciben reposición de votos todos los candidatos que hayan superado el 4 % de los sufragios en sus respectivas ciudades o Departamentos. Los que se hayan quedado por debajo, como es el caso de Jorge Enrique Robledo, quien obtuvo el 1,13 % en Bogotá, tendrán que asumir los gastos de sus campañas y en casos como el del exsenador, quien según comentó públicamente quedó con una deuda de $ 350 millones, pueden tener que cubrirla por medio de aportes ciudadanos como con la campaña #UnaVacaPorRobledo - #VakiPower.

