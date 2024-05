Martha Isabel Bolaños reveló la dura perdida que sufrió años atrás "alcancé a estar bien ilusionada"

.Publicidad.

Martha Isabel Bolaños es una actriz muy querida y reconocida en el país. Hoy en día, muchos la recuerdan por su papel en Betty, la fea, aunque en la actualidad brilla por su participación en La Casa de los Famosos. En este reality del Canal RCN, la mujer ha destacado notablemente por las polémicas que ha generado. Aunque vale la pena decir que muchos de estos choques, no han sido causados principalmente por ella. Sin embargo, no solo hemos visto roces de la actriz dentro de esta casa de locos. Recientemente, la mujer contó una anécdota que sorprendió a más de uno.

La dura experiencia que vivió Martha Isabel Bolaños de La Casa de los Famosos

No es un secreto que en La Casa de los Famosos pasan un sin fin de cosas y se revelan historias desconocidas de sus participantes. De hecho, Martha Isabel Bolaños hizo recientemente una confesión que sorprendió a sus compañeros y televidentes. Como es bien sabido, la mujer no ha sido mamá por el momento, pero en un punto de su vida, estuvo por serlo. Todo se supo mientras que la actriz mantenía una conversación con Sebastián González. Según contó la mujer, hace muchos años llegó a estar embarazada, sin embargo, el desenlace de esta historia, no fue el que toda madre espera.

Cuenta Martha Isabel Bolaños que incluso, su instinto maternal llegó a despertarse. La confirmación de ello fue una prueba de embarazo que salió positiva y que emocionó en gran manera a la actriz. Para ella era un panorama muy positivo el saber que estaba embarazada. Sin embargo, todo cambió cuando cumplió dos meses de embarazo. Aunque en aquel momento pudo sentir a su bebé por primera vez, en la noche todo cambió para ella. De manera repentina, la participante de La Casa de los Famosos perdió a su bebé. Este hecho marcó profundamente a la mujer, pues la ilusión de ser madre ya había crecido en ella.

Un hecho que en definitiva nadie sabía respecto a la mujer, seguramente las personas más cercanas a ella. Incluso, sus compañeros en La Casa de los Famosos se sorprendieron y conmovieron al conocer este duro episodio que vivió Martha Isabel Bolaños.

