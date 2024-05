El contrato que le impediría a Isabella Santiago hablar sobre su eliminación en La Casa de los Famosos

La mujer salió expulsada del popular reality del Canal RCN y VIX y hasta el momento, no ha dicho un solo detalle de su salida y todo tendría una razón de ser

La Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los realities más populares de hoy en día. Durante su tiempo al aire, han sido muchas las polémicas y hechos destacables de este programa de convivencia. Sin embargo, hay hechos que sin duda, han quedado en la memoria de los televidentes. Un claro ejemplo de esto, es la expulsión de Isabella Santiago, quien de manera inesperada, abandonó el programa. Desde entonces, se ha esperado que la actriz y modelo salga a hablar sobre lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento no se ha sabido nada al respecto de lo que pasó, pero ahora se pudo saber porque.

La razón por la que Isabella Santiago no ha hablado nada sobre su expulsión de La Casa de los Famosos

Seguramente para ella fue muy frustrante que, después de tantas semanas en el programa, su salida fuese por una expulsión. Aunque no es un secreto que salir de La Casa de los Famosos, es un alivio para sus participantes. Por otro lado, con la expulsión de Isabella Santiago, seguramente muchos esperaban que saliera a hablar de lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento, esto no ha pasado, lo que ha dejado muchas dudas entre sus seguidores. Aún así, fue ella misma quien en redes sociales, decidió salir para hablar de esta situación y dejar claro el tema. De esta manera, se entendió porque por el momento no ha dicho nada.

Según comentó la mujer, por el momento no ha dicho nada, debido a un contrato que tiene. Es por eso que ha tenido que mantenerse en silencio por todo este tiempo. Sin embargo, aseguró que tras terminar con este, saldrá a hablar sobre lo ocurrido con ella en La Casa de los Famosos. Ahora bien, hay que aclarar que Isabella Santiago no tuvo la oportunidad de decir nada en el Canal RCN ni en VIX. Claro que también debemos hablar de las razones por las que fue eliminada. Una noche de fiesta y tragos donde se llegó a exceder con su comportamiento, por lo que el jefe, decidió dar la orden de que saliera del programa.

