María Corina Machado, favorita en las encuestas, inhabilitada por el régimen de Maduro

Una decisión que ha despertado la indignación dentro y fuera de Venezuela. La Contraloría General de Venezuela comunicó que la opositora María Corina Machado, candidata para las elecciones primarias que se celebrarán en octubre en el país suramericano, está inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por 15 años.

La determinación llegó después de que el congresista, José Brito, de la bancada oficialista que controla la Asamblea Nacional, pidiera al organismo clarificar la situación política de Machado. La opositora ya había recibido una inhabilitación en 2015, por un año.

La respuesta de la Contraloría fue contundente: “La ciudadana María Corina Machado Parisca (…) queda inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el término de 15 años”.

Según el documento, la decisión llegó después de una investigación patrimonial que mostraba que Machado atenta contra "ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía" de Venezuela. En ese sentido, asegura que hubo "irregularidades administrativas" cuando fue diputada entre 2011 y 2014.

Además, la justificación de la Contraloría es que se hallaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio de Machado.

Sin embargo, el documento no solo habla del aspecto patrimonial. Según el texto, la opositora apoyó el “bloqueo económico” y las sanciones impuestas contra Venezuela. En el documento Machado aparece vinculada directamente al exdiputado opositor, Juan Guaidó, a quien se acusa de haber propiciado el "despojo descarado" de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero, con la "complicidad de Gobiernos corruptos".

"El bloqueo solicitado por María Corina Machado, en connivencia con el usurpador Juan Guaidó, entre otros, ha generado el secuestro de 4.000 millones de dólares retenidos en el sistema bancario internacional", añadió.

Una sanción “inútil”, asegura Machado

La política, una de las figuras de las más populares de la oposición para las elecciones primarias, rechazó la decisión y le restó importancia.

"Una inútil inhabilitación que solo demuestra que el régimen sabe que ya está derrotado. Ahora, votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las primarias. Aquí, quien habilita es el pueblo de Venezuela. Hasta el final es hasta el final", escribió Machado en Twitter tras conocerse la información.

No es la primera vez que se enfrenta a una sanción de dicho estilo. En 2015, la propia Contraloría la había inhabilitado de la política por supuestamente no haber incluido “conceptos” de carácter laboral en su declaración jurada de patrimonio. Entonces, Machado no pudo presentarse al Parlamento y se le ha prohibido salir de Venezuela durante los últimos nueve años.

Entonces, la represalia solo contemplaba un año de sanción y la Contraloría explicó que se amplió por el apoyo a las medidas tomadas por Estados Unidos cuando Maduro fue reelecto en 2018. Machado, por su parte, ha negado todas las acusaciones.

Rechazo dentro y fuera de Venezuela

La decisión ha tenido gran repercusión al interior y también fuera de Venezuela. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la inhabilitación.

"Dicha decisión es arbitraria y contraria al Estado de Derecho. Vulnera derechos políticos y civiles elementales, incluidos los estipulados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca del derecho a elegir y ser elegido", sentenció la Secretaría General del organismo en un comunicado.

El rechazo también ha venido de líderes que han apoyado al presidente Nicolás Maduro en los últimos meses, como el mandatario colombiano, Gustavo Petro. En una de sus primeras demostraciones contrarias al liderazgo chavismo desde que llegó a la Casa de Nariño, Petro escribió en Twitter que “ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)".

Por otro lado, muchos de los líderes de la oposición han alzado sus voces en contra de la determinación de la Contraloría venezolana. Desde España, Leopoldo López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular y exalcalde del municipio de Chacao, sentenció: "Todo nuestro apoyo a María Corina ante esta cobarde maniobra de Maduro. Esto ratifica la importancia de las primarias, diga lo que diga la dictadura. Ellos ya lo han dicho, van a inhabilitar a todos".

Mientras que el opositor Henrique Capriles calificó de "inconstitucional" la inhabilitación política y dijo que se trataba también de una decisión “infundada y vergonzosa”. "Rechazamos categóricamente esta nueva muestra del rumbo antidemocrático de (Nicolás) Maduro y su régimen", agregó.

El hecho ha causado indignación incluso en rivales políticos de Machado. Por ejemplo, la exdiputada Delsa Solórzano, una de las cuatro mujeres que buscan la candidatura de coalición, o el exlegislador Freddy Superlano, quien afirmó que era un "atentando contra la primaria".

¿Quién es Machado?

María Corina Machado ha sido una de las figuras más destacadas de la oposición. Nació en Caracas en 1967 y ha tenido amplia trayectoria política que la llevó a ser miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela. Además, se ha abanderado de diversos movimientos de la sociedad civil y partidos políticos en los últimos años.