Los multimillonarios financiadores de Donald Trump

Las billeteras poderosas son clave a la hora de financiar los comicios más caros del mundo. A Donad Trump, que posee una muy abultada, nunca le ha faltado el apoyo de multimillonarios dispuestos a unirse a su causa poniendo el dinero sobre la mesa. Muchos de ellos han hecho aportes en todas sus campañas desde la primera del 2016 que lo llevó a la presidencia, hasta la de su fallida reelección y patrocinan proyectos como el reciente de la red social Truth Social, para competir con Twitter cuando esta le cerró las puertas y las cuentas.

Es el caso del multimillonario texano de las telecomunicaciones Kenny Troutt, fundador de Excel Commications que invirtió USD 4 millones en la nueva red social, donó 200.000 a la campaña e Trump del 2016, y 925,000 en las campañas de reelección en 2020.

Troutt y su esposa Lisa con una fortuna de USD 2.000 millones están entre los que han contribuido en todos los proyectos de Trump, pero no son los que más han aportado. Por ejemplo, Diane Hendricks le dio USD 212.000 en el 2016 y USD 935.000 para la reelección. Ella con sus USD 8.0000 millones es una fanática trumpista que tiene como eslogan de sus techos Hendricks “Haciendo realidad el Sueño Americano desde 1982”, en Belot Wisconsin; es viuda del magnate Ken Hendricks, una sobreviviente de dos cánceres y productora de cine.

Andrew Beal, uno de los bamqueros más ricos fue asesor económico de Trump

El banquero Andrew Beal es otro de los aportantes recurrentes. Le dio cerca de USD 600.000 en la primera campaña del 2016 y para la reelección estuvo listo a dar USD 1,3 millones, además de ser uno de los asesores económicos de la campaña. De acuerdo con documentos federales, Beal fue el mayor aportante individual en el 2020, y su banco fue alguna vez el mayor prestamista de Trump Entertaiment Resorts.

El petrolero de Texas Jeffrey Hildebrand, con USD 12.400 millones al día de hoy según Forbes, apoyó a Trump en su primera campaña con US2.700, pero cuatro años después en la reelección subió el aporte a USD 775.000. Hildebrand trabajó con Exxon antes de fundar su empresa de exploración y producción de petróleo y gas Hilcorp que es la más grande petrolera privada por su volumen de producción.

Los hermanos y agentes de casino siciliano-estadounidenses Lorenzo y Frank Ferttita, con sus parejas le dieron a la campaña reeleccionista de Trump de un solo golpe USD 1.400 millones. Una suma muy cercana a la que le hablan dado en la campaña 2016. Si se trata del entretenimiento, no son los únicos. Isaac y Laura Perlmutter, con sus superhéroes y una fortuna de más de USD 4.000 millones, han sido generosos con el expresidente. Le dieron USD 450.000 en el 2016 y 720.000 en 2020.

La mayoría del dinero proveniente de multimillonarios se transfirió a través del llamado comité conjunto de recaudación de fondos. Por ley, nadie puede donar más de 5.600 dólares a una campaña presidencial oficial. Pero hay una manera de aportar las grandes sumas. Y es a través de los Comités de Acción Política -PAC o super-PAC- que recaudan los fondos para causas políticas con una cierta distancia de las campañas y los candidatos. Algo que se traduce en publicidad, comerciales de televisión de ideas políticamente afines. Los de Trump se llaman Trump Victory y un super PAC llamado America First Action.

Según The New York Times uno de los grandes donantes del expresidente republicano es Timothy Mellon, un multimillonario que entregó para la reelección a America First Action USD 10 millones. Es bisnieto de Thomas Mellon, fundador de Mellon Bank y nieto de Andrew Mellon, secretario del Tesoro en los años iniciales de la Gran Depresión. Prefiere el bajo perfil, 80 años, disfruta su rancho de Wyoming, y dice que Trump “hace lo que promete, o trata de hacer las cosas que ha prometido”.

Entre los multimillonarios que se engancharon en la causa de Trump como donantes desde la candidatura para el 2020 está Dennis Washington cuya riqueza proviene de construcción y minería con su participación mayoritaria en Washington Companies y Seaspan Corporation Marina en Canadá. Y el pionero del comercio de acciones en línea, Joe Ricketts, fundador hace cuatro décadas de Ameritrade en Omaha, Nebraska, quien aportó USD 1,5 millones.

Linda MacMahon, magnate de la lucha libre y productora de cine, ha donado USD20 millones en cinco años

Algunos aportantes terminaron en la administracon Trump. Linda MacMahon, una magnate empresaria de la lucha libre profesional que contribuyó con USD 152.000 a Trump Victory, fue nombrada por Trump en diciembre de 2017 para tomar en sus manos la Jefatura de la Administración de Pequeños Negocios. Linda renunció tiempo después para dirigir el PAC America First Action. Según el Wrestling Observer , McMahon ha donado USD 20 millones al partido republicano durante los últimos cinco años, y USD 4,56 millones al Superpac que dirigió para reelegir a Donald Trump.

Estos multimillonarios habría que añadir a los de las finanzas como Stephen Schwarzman, el CEO de Blackstone, y a los de la construcción y bienes raíces como Richard LeFrak, el compañero multimillonario de Donald Trump en Nueva York.

En la otra cara de la moneda están los que se fueron. Para la muestra Jennifer Pritzker, heredera de la fortuna del hotel Hyatt, contribuyó en 2016 con USD 250.000 a Trump Victory. Pritzker, una mujer transgénero, habló en contra de la prohibición militar transgénero de Trump y entonces donó USD 1.000 a la campaña de un candidato presidencial demócrata.

Si para la fallida reelección 80 multimillonarios de Florida, Nueva York, Texas abrieron la chequera en favor de Trump, dos años después recibirán las llamadas del mandatario y sus colaboradores pidiendo donaciones para la campaña que acaba de iniciar. La pregunta es cuántos repetirán.