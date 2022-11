Para un hincha promedio, vivir el mundial significa ir a los partidos, apoyar a su selección y, en medio de eso, conocer un poco sobre la cultura del país anfitrión. Sin embargo, hay fanáticos que sin quererlo terminan viviendo verdaderas aventuras; y ese fue el caso de dos hinchas ingleses que, en el mundial de Catar 2022, terminaron en una fiesta en la mansión de un Jeque.

Y es que los dos aficionados estaban buscando cerveza, y de un momento a otro la cosa se puso loca. En sus redes sociales, uno de ellos retrató la experiencia que estuvo enmarcada por lujosos lugares, un tour en un costoso carro y hasta un león cachorro. ¡De no creer!

The two Everton fans who went looking for beers and ended up in a Sheikhs palace chilling with a lion. 🤣🇶🇦 pic.twitter.com/IvIBDpCOLu

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 21, 2022