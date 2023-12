Los hijos de Diomedes Díaz que se dedicaron a la música y no les fue tan bien como al papá

.Publicidad.

Para estas fechas decembrinas se cumplen los primeros 10 años sin El Cacique de la Junta, Diomedes Díaz. El máximo juglar vallenato, que triunfó cantando uno de los géneros populares más masivos de la música colombiana.

Y aunque con su voz potente y sus letras emotivas, el artista conquistó a millones de seguidores en el país y el mundo, sus hijos están demasiado lejos de ser considerados los responsables de continuar su legado.

..Publicidad..

Entre los hijos reconocidos –suele decirse que son 21, pero en los últimos años ese número ha aumentado– que tuvo Diomedes Díaz, con más de diez parejas, se puede destacar el trabajo musical algunos de ellos que han seguido los pasos de su padre cantando en los escenarios.

...Publicidad...

¿Quiénes son ellos y qué pasos han dado en su intento por convertirse en estrellas de la música vallenata?

....Publicidad....

Elder Dayan Díaz

Es el hijo mayor de Diomedes Díaz con Rosmery Rodríguez. Nació el 19 de febrero de 1989 en Fundación, en el departamento del Magdalena y desde niño mostró su inclinación por la música.

A los 13 años grabó su primer disco con la agrupación Colombia Mix y en 2006 lanza su disco debut llamado Ya llego, junto al acordeonista Miguel Avendaño. La canción que le da nombre al disco, “Cómo hago” y “Me complicas la vida” fueron algunas de las canciones de este álbum que sonaron en algunas regiones del país.

Su carrera despegó en 2017, poco después de la muerte de su hermano –en un accidente de transito– conocido como El Gran Martín Elías, aquel hijo de la familia Díaz que más exitos ha logrado posicionar en las radios nacionales (“10 razones para amarte”, “Abrete”, “Vas a llorar”, etc.).

En ese momento, el acordeonero de su hermano Rolando Ochoa, con quién Elder ya había trabajado en algunas canciones, lo convoca para una gran gira nacional para rendir homenaje a Martín Elías. Juntos lanzan El disco que me gusta, uno de los discos más exitosos de la carrera de Elder Dayan, que además con un sencillo llamado “Amantes” que actualmente supera los 100 millones de vistas de YouTube.

Desde 2022, está acompañado por Lucas Dangond, el acordeonista que es primo del celebre Silvestre Dangond. A decir verdad, Elder Dayan ha sido el más exitoso de los hermanos Díaz que aún continuan haciendo carrera, pero un legado como el Diomedes es muy difícil de comparar.

Miguel Ángel Díaz

Mejor conocido como El Ángel del Cacique, es el hijo que tuvo Diomedes Díaz con una mujer llamada Yolanda Rincón. Sus canciones no son muy conocidas, pero en cada video de sus redes se lo ve bastante alegre por simplemente replicar el talento de su padre.

Nació el 12 de julio de 1987 en Bogotá y durante su vida ha padecido una enfermedad muy rara llamada Glomuroloesclerosis focal y segmentaria, una enfermedad renal que ataca a los riñones.

Con los años a Miguel Ángel le estirparon los dos riñones, pero siguió cantando y grabó canciones como “El tapabocas” y “El último vuelo del condor”. Es profundamente cristiano, al igual que su madre y no sólo hace canciones seculares sino música dedicada a Dios.

Diomedes Dionisio Díaz

Es el hijo de Diomedes Díaz con Denis Aroca, con quien tuvo una relación fugaz. Nació el 9 de noviembre de 1980 en Valledupar. Al igual que sus hermanos, también grabó discos con el célebre Rolando Ochoa, quien es hijo de Calixto Ochoa, otra gloria del vallenato. En su caso fueron sus tres primeros álbumes.

Diomedes Dionisio y Rolando Ochoa sufrieron un secuestro por parte de la guerrilla del ELN en el año 1998, cuando viajaban en un bus por el departamento del Tolima rumbo a una presentación. Afortunadamente, fueron liberados tiempo después, y continuaron su carrera musical con dos álbumes más: Mi vida real (2000) y Creyendo en lo nuestro (2002).

En el 2023, participó en el Festival Vallenato con su merengue “Las canciones de Luis Enrique”, su último sencillo es “Celoso con estilo”, que hace parte de un un nuevo álbum con Rolando Ochoa, con quien llevaba años sin grabar.

Rafael Santos Díaz

Famoso por haber actuado en la telenovela Rafael Orozco: El ídolo, dedicada a otro gran ícono vallenato, es el hijo de Diomedes Díaz con Patricia Acosta, su primer gran amor.

También ha participado en varias novelas colombianas, como las que recrearon la vida de su hermano Martín Elías y de la cantante vallenata fallecida en los noventa, Patricia Teherán.

Su carrera musical ha tenido altibajos, pero ha logrado mantenerse con sus canciones y colaborando con glorias vallenatas como Jorge Celedón, Rolando Ochoa y también tiene composiciones postumas donde se utiliza la voz de su padre fallecido.

Al morir su padre, tomó medidas legales para proteger la herencia de Diomedes y determinar cuáles hijos serían herederos.

Marialex Díaz

Es la hija mayor de Diomedes Díaz y además ha sido la más criticada, ya que hace años los internautas no quedaron muy conformes luego de escuchar una de sus canciones llamada “Dedicada a mis cuatro muertos”, donde rinde tributo a sus familiares, Diomedes y Martín Elías, entre ellos.

La canción no tuvo una buena acogida por parte de los fanáticos de Diomedes Díaz, quienes criticaron y se burlaron de su interpretación y de su letra. Algunos la acusaron de no tener respeto por el vallenato y el público de su papá, y de no parecerse a él en nada

Marialex Díaz Díaz es tarotista de profesión y recién en los últimos años ha comenzado a develar su talento músical.

| No se pierda: Diomedes Díaz: las noches en que la coca lo volvía un animal