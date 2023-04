Los duros que resistieron a Diomedes Díaz y sus secuaces

.Publicidad.

Hay que atesorar todos los libros que se puedan hacer en Colombia sobre rock. Estamos bendecidos por dos océanos, somos un país privilegiado geográficamente, pero, al ser Caribe, nos hemos condenado a no escuchar rock. Por eso hay que aplaudir la iniciativa de RTVC de impulsar un espacio como Nación Rebelde, dedicado a historiar algo tan espúreo, tan trabajado, tan difícil como ha sido el rock nacional. Y lo convirtieron en libro. Un libro tan importante como La causa nacional, del brillante y quisquilloso escritor Jacobo Celnik

Y lograron encontrar su lugar en el panteón de un país sediento de bailes y de música escapista. Al principio arrancaron haciendo covers de los grandes éxitos en inglés, que La Bamba y She loves you, los Flippers y los Speakers. Los setenta fue la década en donde todo arrancó. No sólo con el Festival de Ancón, nuestro propio Woodstock, que despertó la indignación de la camandulera sociedad antioqueña de esa época, sino álbumes tan gloriosos como el que sacó La Banda Nueva en 1975. Se trata de la Gran Feria, rock progresivo en una época en donde apenas aprendíamos a caminar. Los integrantes de la agrupación, entre los que se contaba el mítico guitarrista Alexsei Restrepo, adaptaron los sonidos propios del Caribe, del Pacífico y los mezclaron con rock, mucho antes de que Gabriel Byrne lo hiciera con Sidestepper. El resultado se puede escuchar en Spotify donde se consigue el álbum entero. Si van al mercado de pulgas de la séptima un domingo pregúntelo por favor.

En Nación Rebelde encontramos a los pioneros de la radio, Manolo Bellon y su beatlemanía, los primeros metaleros, los primeros guitarristas, la historia de como Juanes intentaba escuchar metal en la violenta Medellín de los años ochenta, en medio de los cadáveres de tantos rockeros abaleados por las fuerzas oscuras que desencadenaba Pablo Escobar. Los noventa y la irrupción de los exitosos Aterciopelados, Estados Alterados o Poligamia, quienes alcanzaron la cima a pesar de que había otros grupos, como los Arboles o Juanita Dientesverdes que tenían más garra y talento que ellos. La historia del éxito está llena de concesiones.

Nación Rebelde es un libro lleno de fracasos, de gente que lo intentó pero que quedó sembrada en el camino y aún así tienen la valentía como para salir y dar la cara y contar, a los cuatro vientos, que no hay nada deshonroso en intentar alcanzar el sueño. Y no hay nada más difícil para un pelado en los años noventa que intentar ganarse la vida en el país donde mandaba Diomedes. Si, me equivoco, hay algo más complicado: intentar hacer rock en el albañal donde Karol G es la reina.

