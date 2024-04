Los dos estrenos, además de El Desafío, que Caracol tiene entre manos para subir el rating

.Publicidad.

Caracol Televisión está en la búsqueda de retomar las primeras posiciones del rating. Esto lo han buscado de diferentes formas, con diferentes proyectos y producciones. Incluso, hay ciertos creadores de contenido que aseguran que el canal adelantó el estreno de El Desafío. Al parecer, el reality no se iba a estrenar tan pronto, pero debido a los números, fue necesario. La estrategia dio resultados y según el medidor de rating de Kantar Ibope, el reality logró el primer lugar. Sin embargo, el canal está en la búsqueda de mucho más y tal parece que ya tendrían listo otros dos proyectos.

Los otros dos proyectos con los que Caracol, de la mano de El Desafío, quiere triunfar

Como ya se mencionó anteriormente, El Desafío, ha logrado un buen rating con tan solo un día de estreno. Aunque no es un secreto que los realities le funcionan muy bien al canal. Sin embargo, sus novelas no han tenido la misma suerte, no logrando el rating esperado. Esto ocurrió con la segunda temporada de Arelys Henao, la cual no logró levantar su audiencia. Debido a esto, Caracol ya le tendría el reemplazo para esta bionovela y también para la narconovela de las 10:30 de la noche. Mientras que una sería una producción totalmente nueva, la otra sería la repetición de una de sus populares producciones del pasado.

El destino de dos familias se entrelazará en un intrincado enredo de secretos y mentiras que se revelarán con el paso del tiempo, desatando una búsqueda desesperada de redención y justicia.



👉Muy pronto podrás disfrutar de #DevuélvemeLaVida pic.twitter.com/Aj1yXA6aH7 — Caracol Televisión (@CaracolTV) April 1, 2024

En primer lugar nos encontramos con Devuelveme la vida, una producción de Caracol, anunciada desde el año pasado. Según se puede ver en la versión internacional de la página del canal, esta novela tendría 60 capítulos. Inclusive en redes, ya se puede ver un poco de esta producción, la cual contará con un elenco muy interesante. Habrá que esperar a que se estrene para ver si logra una mejor aceptación que las anteriores novelas del canal. Esta historia será transmitida después de El Desafío XX, por lo que el rating del reality podría ser vital para el éxito de esta novela.

Ahora bien, en la franja de las 10:30 de la noche, Caracol decidió traer de regreso otra narconovela. Tras el final de El Cartel de los Sapos, a las noches del canal llegará Las muñecas de la mafia.

