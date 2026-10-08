- Los costosos viajes y los pocos resultados que deja el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo

Cifras de cruceros que no cuadran e inversiones sin soporte marcan las dudas sobre los frecuentes viajes del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo

Texto escrito por: Álvaro Cotes Córdoba

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Tras una búsqueda exhaustiva para averiguar qué acuerdos, inversiones o resultados verificables se han atribuido a los famosos y reiterativos viajes del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, hacia el exterior, más allá de su agenda anunciada, encontramos que no hay un informe oficial del Concejo o de la Alcaldía que ate, viaje por viaje, un contrato, una inversión o una obra a cada comisión.

Lo que sí está documentado es una mezcla de cifras del sector cruceros, un equipo comprado en Alemania y varios anuncios sin resultado medible.

Cruceros, el único resultado con cifras

La Alcaldía e Indetur atribuyen a la presencia en Seatrade Cruise Global (Miami, desde 2024) el salto del turismo de cruceros. El dato base que repiten es el paso de 8.870 cruceristas en 2023 a una proyección de más de 18.000 al cierre de 2025.

Esa cuenta no cuadra con el “crecimiento superior al 300 %” que también difunden: de 8.870 a 18.000 es un aumento de cerca del 103 %, no del 300 %. Otras fuentes precisan más. Las2Orillas citó a Indetur con 14.464 pasajeros en 18 cruceros en 2025. El Puerto de Santa Marta reportó 27 cruceros y más de 19.000 pasajeros en la temporada 2025-2026, un 20 % más que en 2024-2025, y anunció 28 arribos para 2026-2027, a partir del 9 de noviembre con el Royal Clipper.

Entre las naves que han recalado están AIDABlu, Norwegian Jade y Le Dumont-d’Urville. Opinión Caribe habló de más de 2 millones de dólares de gasto directo al año y de 1.200 empleos, pero son estimaciones del medio, no una cifra auditada. El puerto, además, es de la Sociedad Portuaria, no del Distrito: la feria la hacen en conjunto Alcaldía, Indetur y el terminal. Nadie ha publicado el contrato o la carta de una naviera que diga que recaló por la gestión de una feria concreta.

Alemania, el resultado más tangible

En noviembre de 2025 Pinedo visitó Huber Technology. En febrero de 2026 llegaron a Santa Marta rejillas de cribado fabricadas por esa empresa para la estación de bombeo EBAR Norte, que reemplazan un proceso manual. La rehabilitación de la EBAR ya había arrancado en marzo de 2025, con una inversión cercana a 32.000 millones de pesos y recursos del Ministerio de Vivienda. El viaje sirvió para supervisar y cerrar la compra de ese equipo, no para conseguir la plata de la obra.

El resto, sin producto verificable

De Corea del Sur (febrero de 2024, misión de Asocapitales y el BID) no quedó un convenio, una donación ni un contrato publicado. De Fitur y de la hermandad con Sevilla que el alcalde mencionó en mayo de 2026 no hay inversión cuantificada.

De la cumbre de alcaldes en Israel —a la que, según un medio local, lo invitó el Congreso Judío Americano con gastos pagos— no se conoce ningún acuerdo de inteligencia artificial, transporte o cooperación firmado después. Este mes se anunció otro viaje de Pinedo a Barcelona del 17 al 22 de octubre que todavía no se ha hecho.

En resumen: el crecimiento de cruceros es real y coincide con las ferias de Miami, pero la causalidad y el porcentaje del 300 % no están demostrados. La compra de las rejillas alemanas sí se puede rastrear hasta la visita a Huber. Del resto de la agenda exterior no hay, hasta ahora, un resultado concreto publicado.

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