El dragado del Puerto de Buenaventura lo harán los belgas del Grupo Jan de Nul

La empresa seleccionada por Invias para las obras de dragado para recuperar la profundidad del canal de acceso al puerto de Buenaventura es European Dredging Company, por un costo de $ 22.430 millones tendrá una duración de cuatro meses. Será una intervención flash respondiendo a una necesidad urgente para que el puerto pueda seguir siendo competitivo en el Pacífico frente a otras más modernos como los de la costa ecuatoriana. El gobierno Duque había aplazado esta obra,

Se trata de una una empresa belga que ya ha realizado distintas obras de dragado en otros puertos de Colombia y forma parte del Grupo Jan de Nul de propiedad de la familia De Nul desde hace seis generaciones, con su CEO actual Pieter Jan De Nul. Con presencia en 92 países, es líder mundial en actividades de dragado, y en obras de ingeniería portuaria y marítima. con sedes principales en Bélgica y Luxemburgo.

Pieter Jan y Julie De Nul

La empresa ha realizado varios dragados en el puerto de Barranquilla, la primera fue un contrato realizado con el Instituto Nacional de Vias – Invias en agosto de 2016 por valor de USD 5.3 millones para realizar por dos meses la extracción de 151.770 mts3 de sedimento.

Un año después, en agosto de 2017, Cormagdalena con un presupuesto de USD 2,7 millones la contrató el dragado de acceso al puerto de Barranquilla con un plazo de ejecución hasta diciembre de ese mismo año.

En junio 2019 la compañía fue contratada nuevamente por Cormagdalena luego de una urgencia manifiesta declarada para garantizar la navegabilidad y necesidades del puerto, en el marco del mantenimiento del canal navegable en el Rio Magdalena en el sector de Bocas de Ceniza, para la remoción de aproximadamente 226.895 m3 de sedimento por $ 2.992 millones, por un mes. La empresa incumplió el contrato al no realizar los trabajos de dragado y mantenimiento en la margen occidental del Rio Magdalena en Bocas de Cenizas, y no se le pagó por los trabajos no realizados. Se contrató para su terminación a la empresa Van Oord International Dredging.

Dos años después, en enero de 2021, la banca de Desarrollo Territorial - Findeter le adjudicó mediante un contrato interadministrativo con Cormagdalena, los trabajos de dragado en las zonas críticas del canal navegable del puerto de Barranquilla por tres meses, por valor de USD $ 3.853.397 ($ 13.418 millones).

