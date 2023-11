En la lista de los barrios más caros de Latinoamérica hay tres colombianos, cuales son

.Publicidad.

Para nadie es un secreto que en latinoamérica existen lugares que derrochan lujo y evocan a los pocos millonarios que existen en esta parte del mundo. Por eso los portales Properati, Lamudi y Trovit, calcularon el precio del metro cuadrado en 26 barrios de clase alta de 13 diferentes países de la región. El resultado fue impresionante cuatro de los barrios más caros de Colombia están entre la lista que contiene 26 lugares.

Los barrios que ocupan los primeros puestos son de Argentina, México y Brasil, según lo informó El Tiempo, esta es la lista con metro cuadrado y precio:

1. Puerto Madero (Buenos Aires): US$ 5.485

2. Del Valle (Monterrey): US$ 4.071

3. Ipanema (Río de Janeiro): US$ 4.008

4. Vitacura (Santiago de Chile): US$ 3.733

5. Carrasco (Montevideo): US$ 3.705

6. Vila Nova Conceição (San Pablo): US$ 3.393

7. Tablada Park (Córdoba): US$ 2.845

8. Savassi (Belo Horizonte): US$ 2.797

9. Puerta de Hierro (Guadalajara): US$ 2.655

10. Bosques de las Loma (Ciudad de México): US$ 2.627

11. San Isidro (Lima): US$ 2.452

12. Costa del Este (Ciudad de Panamá): US$ 2.397

13. Las Mercedes (Caracas): US$ 2.311

14. Las Malvinas (Rosario): US$ 2.119

15. Chicó (Bogotá): US$ 2.050

16. Zona 10 (Ciudad de Guatemala): US$ 2.022

17. Lomas de Angelópolis (Puebla): US$ 1.911

18. Villa Morra (Asunción): US$ 1.698

19. El Poblado (Medellín): US$ 1.686

20. Samborondón (Guayaquil): US$ 1.667

21. La Carolina (Quito): US$ 1.651

22. Santa Ana (San José): US$ 1.497

23. Cayma (Arequipa): US$ 2.166

24. San Sebastián (Cuenca): US$ 1.169

25. Pance (Cali): US$ 1.015

26. El Prado (Barranquilla): US$ 748

Como la lista lo expone, se trata del Chicó en Bogotá que cuesta US$ 2.050, es decir, $8,225,276.50 mil millones de pesos, El Poblado en Medellín que cuesta US$ 1.686, es decir, $6,764,788.38, Pance en Cali, que cuesta US$ 1.015, es decir, $ 4,072,514.95 y El Prado en Barranquilla que cuesta US$ 748 es decir, $3,001,222.84.

