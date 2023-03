Lo que los medios no cuentan sobre la reforma a la salud

Por: Jorge Buitrago Puentes |

Podra parecer un asunto menor teniendo en cuenta que lo esencial de la reforma a la salud es precisamente el servicio de la salud en conexión con la vida de los colombianos, sus costos y, los actores del sistema.

Pues bien,al margen de estos factores es de vital importancia para el éxito del sistema el recurso humano. En el actual sistema el recurso humano ha sido el mas explotado de los trabajadores del estado, son millares de personas del nivel profesional y asistencial que se han vinculado por arreglos clientelistas a hospitales públicos, en su mayoria, y algunas eps estatales, mediante la figura de los contratistas de prestación de servicios , y de igual manera con la figura de los provisionales de carrera administrativa. Por ello no es gratuito que muchos sindicatos en alianza con sectores políticos se hayan opuesto al desarrollo normal de los concursos teniendo en cuenta el poder electoral que significan.

Pero ese clientelismo no ha sido solamente en hospitales y, eps públicas, también se ve en las eps privadas, que aprovechando su naturaleza de privadas, también practican ocultamente esas prácticas deleznables.

Con la reforma propuesta por el gobierno de petro se evidencia la continuidad de estas prácticas al pretender congelar los concursos de carrera administrativa, y el ingreso automático de los millares de contratistas de prestación de servicios a las nuevas instituciones que se crean con la reforma, al igual que con los ejercitos de personas que se necesitarían para ejecutar los programas de salud que conlleva la nueva reforma.

Así las cosas la meritocracia constitucional para el empleo público no se aplicaría y daría lugar al nacimiento de un neoclientelismo no saludable al servicio de la salud.

Situación que es más preocupante al obtener respuesta a un derecho de peticion de participación que formule al congreso de la república, con un artículo que propuse para que sea tenido en cuenta en la discusión de la reforma , que " toda vinculación de personal al nuevo sistema de salud agote mecanismos meritocraticos y respete la carrera administrativa". La primera respuesta que se me dio de parte de una senadora oficialista es que esa propuesta no sería posible ..." que porque las decisiones en el parlamento se toman por mayoria". Y es toda una senadora.

En este tema tan crucial para nuestra democracia se sigue la máxima de que" todo cambia para que siga igual pero con diferente color" .

JB. Sindicalista alternativo, etico y meritocratico.