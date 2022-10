Lo bueno y lo malo del gobierno Petro

Por: William Pulido Cardozo |

octubre 10, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Logros del gobierno Petro:

1. Comenzar el proceso de recuperación del hospital San Juan de Dios

2. Iniciar "limpieza" y depuración de las fuerzas armadas plagiadas de corrupción, vínculos con narcotráfico y bandas criminales.

-Publicidad.-

3. Inicio de diálogos con grupos armados y cese al fuego por algunos de ellos

4. Se abre al público la plaza Nuñez

Publicidad.

5. Apertura frontera con nuestros vecinos (as) y "hermanos (as)" venezolanos (as).

6. Coalición de gobierno con partidos tradicionales, reflejando su política de unidad nacional. La gente creía qué el gabinete ministerial estaría conformado sólo por políticos de izquierda, comunistas y/o del pacto histórico, pero se estrellaron.

7. Dialogos permanentes con la oposición

8. Supresión de prebendas y privilegios de representantes a la cámara

9. Diálogos regionales en sitios dónde no había llegado presidente alguno, por motivos de pobreza extrema y difícil orden público

10. INDEPAZ registró que Septiembre de 2022, ha sido el mes con menos asesinatos de líderes sociales

11. El gobierno Petro anunció qué bajarán las tarifas de energía

12. Petro firmó declaración qué condena invasión Rusa a Ucrania

13. Anunció rebaja de salario a congresistas; gracias a reforma tributaria congresistas pasarán de pagar 4.5 a 7.1 millones en impuesto de renta

14. No expropió a nadie (¡ven qué era pura carreta!) por el contrario comprará tierras a ganaderos

15. Se titularon 600 mil hectáreas del estado a campesinos

16. Prohibió fracking y glifosato

17. Inició diálogos regionales vinculantes

18. Bajó desempleo

19. Instaló 62 puestos de mando Unificado en zonas críticas del país

20. Condonación créditos con el ICETEX

21. José Félix Lafaurie Uribista pura sangre, agradece al presidente Petro y a la ministra Cecilia López, los espacios de diálogo y concertación con los ganaderos.

22. Asamblea extraordinaria de socios de Ecopetrol para sacar a aquellos directivos y amigazos del inepto Duque, elegidos pagando favores políticos (cómo Luis Guillermo Echeverry, Germán Quintero y Cecilia María Vélez) qué manejaban la entidad a su acomodo. El objetivo es enrutar la entidad hacia una nueva política energética menos dependiente de los hidrocarburos y más enfocada hacia el fomento de las energías renovables: ¡buena esa mí Petro!

23. Se han descubierto y comprobado varios hechos de corrupción en el gobierno Duque, le voy a explicar uno sólo de 100 hechos de corrupción qué conozco se dieron dentro del gobierno del inepto Duque: el representante a la cámara del centro democrático, el tolimense Edward Osorio recibió de la procuradora Cabello un contrato de 106 millones de pesos, por darle consejos verbales a funcionarios de la procuraduría, para quién no lee ni se documenta, esa corrupción si es buena, pero les indigna más los zapatos de Petro y los viajes de la primera dama, pero los viajes de las primeras damas de gobiernos anteriores sí son buenos: ¡solapados!. Lean, investiguen, salgan de esa burbuja de ignorancia en la qué se encuentran flotando.

Petro para los qué sólo ven noticias RCN y son seguidores de Polo Polo y la Cabal:

1. El alcalde de Cali Iván Ospina del partido alianza verde, elegido en el gobierno Duque, se vió presuntamente inmiscuido en un escándalo de corrupción por sobre costos de contratos firmados por empresas municipales de Cali. (Sí se comprueba qué éste alcalde del partido alianza verde es responsable, qué le caíga todo el peso de la ley)

2. El senador del p.h Alex Florez protagonizó borracho un escándalo en un hotel de Cartagena, insultando a los policías (qué apliquen el código de ética del partido y abran investigación para qué reciba la merecida sanción o destitución éste senador)

3. La esposa de Petro viajo cómo comisionada al exterior. Ahí sí a los uribistas les pareció qué no era correcto, pero cuándo Lina Moreno (esposa de Álvaro Uribe), María Clemencia Rodríguez (esposa de Juan Manuel Santos) y María Juliana Ruiz (esposa de Iván Duque), también salieron de Colombia en representación de sus maridos en sus respectivos gobiernos, ahí si no les causó indignación: ¡partida de hipócritas!. “Siempre, léase bien: SIEMPRE se comisionan las primeras damas.

4. La reforma tributaria es mala por qué le va a subir el precio a la gasimba y a las obleas, ¡ah! y qué pecado qué va a gravar a ricos y combatirá evasión de impuestos.

5. La ministra de minas usa tenis, no es tolerante, no maneja emociones y no responde amablemente a los medios de comunicación, ¡ah!, bajará tarifas de luz, a diferencia de su antecesora del gobierno Duque, qué le robó 70.000 millones de pesos a niños y población vulnerable de Colombia, qué necesitaba conectividad en la pandemia.

6. Sobrecostos en compra de enseres y electrodomésticos en casa de Nariño por Mauricio Lizcano, argumentando qué era para mejorar las condiciones de los empleados de servicios generales, situación qué afortunadamente se detectó a tiempo por lo cuál se debe corregir, convirtiéndo ésta situación en una fortaleza, pues en éste gobierno mucha gente sí quiere hacer veeduria, lo cuál es sinónimo de democracia, contrario a los inmensos escándalos de corrupción del anterior gobierno dónde nunca se reconocieron, y por el contrario sus enceguecidos seguidores, ocultaron y defendieron compras similares con sobrecostos en la casa de Nariño. Los qué votamos por Petro también hacemos veeduria, exaltamos lo bueno y reconoceremos los errores cuándo se cometan.

7. Petro no se ha peluqueado

8. Petro usa reloj y calzones de marca.

9. Petro dizque estaba borracho en el discurso de la ONU, lo cual se comprobó qué era fake news.

10. Los indígenas en la posesión de Petro hicieron brujería. La especie uribista, le llama a todas las prácticas culturales de los indígenas, brujería. ¡Qué ignorancia! Brujería para mí es asistir los domingos al culto espiritual de su templo, publicar versículos bíblicos, seguir apoyando a políticos vinculados con narcotráfico, paramilitarismo y compartir publicaciones caracterizadas por la desinformación en las redes sociales, llenas de odio sin proponer soluciones. ¡Brujería es orar y odiar!

11. Petro no cree en Dios: ¡falso!

12. Petro le subió el precio a la gasolina. Explicación: el déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional.

¿Se dan cuenta por qué le uribismo es un problema de autoestima y salud mental?

Menos mal que tampoco nos subimos en la Rodolfoneta, pregúntenle a Marelen Castillo, la exformula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, por qué menos mal no nos subimos...

Nota:

1. Ojalá se le hubiera exigido tanto a los anteriores gobiernos, cómo se le ha exigido al gobierno Petro en sus primeros meses.

2. Éste gobierno no será perfecto, llegarán equivocaciones qué serán analizadas y reprochadas incluso, por quiénes elegimos a Petro, ¡para eso es la democracia maestro, ni más faltaba!

3. El gobierno de Petro no será la llegada de Dios a la tierra, no será el paraíso celestial perfecto, no se acabará el hambre, la violencia, el odio y la injusticia qué dejaron los gobiernos de derecha qué usted eligió, ¡bajese de esa nube!

4. Pero de lo qué sí estoy seguro, es qué éste será un gobierno mucho mejor qué los 5 gobiernos anteriores qué usted eligió. Y cómo se lo advertí siempre: con Petro no nos vamos a volver Venezuela, estamos dejando de ser Venezuela. Duelale aunque le duela.

Soluciones:

1. leer, leer y leer

2. Trabajar, trabajar y trabajar

3. No sólo ver noticias RCN y Caracol

4. Salirse de esos grupos de fanáticos alebrestados, seguidores de Polo Polo, La Cabal, Paloma, Miguel Uribe, Néstor Morales, Carlos y Luis Carlos Vélez, Vicky Dávila, Enrique Gómez, Mejía, Marbelle, etc.

5. Investigar en otras fuentes periodisticas

6. ¡Estudien vagos!

7. Pedirle consejos al orientador espiritual del templo al qué asistes, para qué en lugar de pronunciarte con criticas, lo hagas con soluciones. Los hermanitos deben orar para poner en las manos de Dios el destino de nuestra patria. Enséñame a orar no a criticar hermanita (o). ¿Se lo repito?