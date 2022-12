Lecciones del periodismo: “prefiero pedir perdón que pedir permiso” 

Por: Juvenal Duque Salazar |

diciembre 21, 2022

Hay una pregunta que suelen hacerle a las reinas de belleza: ¿prefiere usted pedir perdón o pedir permiso? A mi modo de ver, si usted responde “prefiero pedir permiso”, usted es una persona cuadriculada y temerosa, que no hace nada si no se lo ordenan; en otras palabras, hace solo lo que le piden. En ese sentido, es probable que viva estancado, no solo profesionalmente, sino también en todos los demás aspectos.

En cambio, si responde que “prefiere pedir perdón”, usted es una persona arriesgada, que le gusta ir más allá de lo que le dicen, lógicamente en justas proporciones. Si se equivoca, puede que haya consecuencias, pero debe estar dispuesto a asumirlas. En mi caso personal, es la respuesta que yo, Juvenal Duque, suelo dar. Hasta ahora, me ha dado fructíferos resultados. Mi padre, que en paz descanse, me decía: “Yo prefiero que te equivoques porque hiciste y no porque no hiciste”.

El caso que demuestra mi premisa sucedió cuando laboraba como periodista en el noticiero CM&. Recuerdo el día en que en el noticiero me engavetaron uno de mis reportajes, porque al parecer a Yamid Amat le pareció que pisaba demasiados callos e intereses de la Policía. La crónica constaba de una entrevista a un delincuente que revelaba la forma cómo él y sus compinches operaban, quiénes eran sus víctimas preferidas, dónde atracaban, cuál era su horario de trabajo, cuáles eran sus agüeros, cuál era la actitud de la autoridad competente y otros secretos más.

Básicamente, el sujeto manifestaba la forma cómo asaltaban a los transeúntes con la anuencia de algunos uniformados en el centro y otras zonas de Bogotá. El informe, que ya estaba editado, incluía videos de atracos en vivo y en directo que habíamos logrado grabar en forma clandestina, en el centro de la ciudad.

En esa época, el director de la Policía era el general Rosso José Serrano, amigo de Yamid. Recuerdo que Yamid lo llamó y le dijo “general, quiero informarle que uno de mis periodistas logró una entrevista que compromete a uniformados de la institución y probablemente esta noche la pasaremos por el noticiero”. Ignoro si el general le hizo o no alguna petición a Yamid, lo cierto es que esa noche el informe me lo colgaron; es decir, aunque fue incluido en la continuidad (se le dice así a la relación de informes periodísticos), esa noche no fue emitido. De hecho, fue colocado al final del noticiero y por alguna u otra razón, al parecer por tiempo, no cupo.

Me sentí frustrado. Todas las noches lo incluían en la continuidad, pero siempre había un motivo para no sacarlo al aire. Así pasaron los días y nada. Dos semanas después y al ver que me lo estaban engavetando, tomé una determinación: llamé al diario El Tiempo y hablé con mi amigo Edgar Torres, quien en ese momento era el jefe de redacción en el periódico. Le dije: “Edgar, le tengo la entrevista que le hice a un asaltante que narra cómo él y sus compinches actúan en el centro de Bogotá y cuenta cómo operan con el consentimiento de algunos policías”.

Él, sin pensarlo dos veces, me respondió: “Listo, ya le mando una moto para que recoja el cassette”. Así lo hizo. Al día siguiente, apareció toda la entrevista al antisocial en portada y en una página completa con el título de Un asaltante se confiesa. Este era el sumario: "Los atracadores que operan en el centro de Bogotá cuentan con la cooperación de taxistas y de agentes de la Policía, según reveló un miembro de las organizaciones delictivas. Un atracador hizo una descarnada confesión de la manera cómo actúan él y sus compinches. Los borrachos son las víctimas más frecuentes. Un atracador se confiesa".

A continuación, el primer párrafo decía: "Cómo operan, quiénes son sus víctimas preferidas, dónde atracan, cuál es su horario de trabajo, cuáles son sus agüeros, cuál es la actitud de la autoridad competente y otros secretos más, contó con gran desparpajo al noticiero CM& uno de los atracadores que operan en el centro de la ciudad". Y posteriormente añadía: “El reportaje que será pasado en la emisión de esta noche por CM& fue logrado por el periodista Juvenal Duque y un equipo de camarógrafos que lograron filmar desde la clandestinidad varios atracos en vivo y en directo”.

Cuando vi la publicación en el diario El Tiempo, tuve varias reacciones. La primera fue de emoción, porque le estaban dando a mi reportaje la importancia que merecía. La segunda fue de preocupación, sobre todo por la reacción que tendría Yamid. Pensé que probablemente me despediría, más cuando vi que se anunciaba que el reportaje sería emitido esa noche cuando al jefe ni se le había pasado por la mente incluirlo. Sin embargo, no fue así. Yamid estaba feliz por el vitrinazo que le estaban dando al noticiero en el diario El Tiempo. Cuando me vio, solo me dijo sonriente: “Usted y sus pilatunas, ¿no?".

Efectivamente, el informe fue transmitido esa noche. Para mi mayor satisfacción, con este reportaje fui nominado al Premio de Periodismo Simón Bolívar.