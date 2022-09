Las sospechosas pruebas contra Aida Vitoria Merlano que la harán pagar injustamente 90 meses de cárcel

Por: Alejandro Solans |

septiembre 15, 2022

Aunque fue condenada, la fiscalía no ha logrado probar más allá de toda duda razonable que Aida Victoria Merlano es culpable y posiblemente quedará libre en los próximos días

el 1 de octubre de 2019 Aida Merlano Rebolledo, quien estaba internada en la cárcel del Buen Pastor por el delito de compra de votos, obtuvo un permiso para ir a un consultorio odontológico ubicado en la carrera 7 con calle 119 para un procedimiento, en el lugar estaban sus hijos Aida Victoria Merlano y un menor de edad de 17 años, junto a ellos el odontólogo, el Dr. Javier Cely.

Todo, muy normal, hasta que la exsenadora tomo una cuerda y con ayuda de ella y unos guantes descendió por la fachada del edificio de consultorios, cayó en la parte exterior del primer piso de forma aparatosa, y se subió a una moto, conducida por un hombre que aparentaba ser un domiciliario y partió rumbo a su fuga.

En los últimos días ha sido noticia su hija, Aida Victoria Merlano, ya que la fiscalía decidió imputarle los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, por supuestamente, haber conocido y participado en el plan de escape de su mamá, y presuntamente haber usado a su hermano para infiltrar la cuerda y los guantes usados para su escape.

El argumento de la fiscalía para señalar a Aida Victoria Merlano se centra en que la cuerda y los guantes, elementos usados en la fuga, fueron ingresados al centro de salud en una maleta negra que llevaba el menor por orden de su hermana, el joven dejaría la maleta en el baño del consultorio y luego la ex senadora escaparía con esos elementos.

El juez 20 de conocimiento ha dado una sentencia frente a estos delitos y resolvió declarar culpable del delito de fuga de presos en calidad de cómplice a Aida Merlano y del delito de uso de menores para la comisión de delitos, y la condenó a 7 años y medio de prisión domiciliaria, a pesar de que la fiscalía pedía que se condenara en calidad de coautora de la fuga y pedía más años de reclusión intramural, es decir, en una cárcel.

Sin embargo, esta decisión no esta exenta de ciertas críticas por estos factores.

Las suspicacias detrás de la condena de Aida Victoria Merlano

La fiscalía no logró probar que efectivamente Aida Merlano habría obligado a su hermano a llevar la cuerda y los guantes, tampoco probó que efectivamente en la maleta negra que llevaba el menor iban los elementos, tan es así que el juez al momento de leer su sentencia dijo: “La única interpretación es que los mismos (La cuerda y los guantes) fueron ingresados en el maletín negro que llevaba en su espalda el joven Esteban Manzaneda, elementos que dejó en el baño, al que después entró varias veces Aida Merlano (Madre)” nótese la primera frase “La única interpretación” es decir el juez basó su decisión en meras suposiciones.

Cuando la ley dice que los delitos deben probarse más allá de toda duda razonable, si la fiscalía no logró probar que esos elementos habían sido ingresados por el menor en esa maleta pudieron haber sido ingresados de cualquier otra forma.

Otro principio legal aplicable es “In dubio pro reo” es decir que cuando hay duda sobre si las cosas sucedieron o no de una forma, se debe favorecer al acusado, ya que si no se puede probar algo de forma explicita es por que probablemente el acusado sea inocente.

La prueba reina de la fiscalía es un testimonio de la dragoneante del INPEC que requisa a la ex senadora, y testifica que en su cuerpo no llevaba la soga, nuevamente la fiscalía interpreta que si la ex senadora no llevó esos elementos, fueron introducidos por el menor, en la maleta por orden de su hermana Aida Victoria.

Sin embargo, ese testimonio puede ser rebatible pues en los videos de seguridad del lugar se ve que la senadora llevaba un costoso reloj, pero la dragoneante dijo que no llevaba ningún artefacto, que la exsenadora no llevaba puesto un reloj aunque se ve lo contrario en los videos, la defensa de Aida Victoria, en cabeza del abogado Miguel Ángel del Rio dio a entender que si la dragoneante la hubiese requisado de verdad habría notado la existencia de ese reloj.

Si se tomara como cierto el testimonio de la dragoneante, prueba que la ex senadora no introdujo esos elementos, pero de ninguna manera prueba que fueron ingresados por el menor en la mencionada maleta.

Adicionalmente hay otro testimonio de un dragoneante que afirma no haber revisado el baño, así que es probable que los elementos estuvieran en el baño desde antes y no fueran introducidos por el menor ni por Aida Victoria Merlano.

Aunque la fiscalía acusa a Aida Victoria Merlano de ser coautora de la fuga, de conocerla y planearla no ha logrado demostrarlo, no ha presentado comunicaciones entre Aida Victoria y su madre que demuestre que estaban coludidas para la fuga, y no hay comunicaciones de Aida Victoria con un tercero o algo que demuestre que esta asociada con el plan de fuga.

¿Qué sigue en el caso de Aida Victoria Merlano?

Luego de la lectura de la condena la fiscalía apeló, ya que solicita que sea condenada como coautora y reciba una pena mayor. Por otro lado, el abogado de Aida Victoria, Miguel Ángel del Rio, apeló la decisión ya que cree que su apoderada es inocente. Lo cierto es que este caso pasará a segunda instancia, donde seguramente, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y si la fiscalía no logra probar más allá de toda duda razonable que efectivamente Aida Merlano es culpable, la joven será declarada inocente y recobrará su libertad.

Mientras eso sucede Aida Victoria estará en prisión domiciliaria en su casa en Barranquilla, la joven sigue afirmando que esto es producto de una persecución judicial para afectar a su madre y que la justicia debería estar detrás de los clanes caribeños que financiaron la compra de votos y la posterior fuga de la exsenadora Aida Merlano Rebolledo