“Las redes sociales me hicieron mucho daño” Yina Calderón no soportó la humillación

“Me voy de las redes lastimosamente, no pude con ustedes, les mando un beso, un abrazo y chao muchachos. Lastimosamente las redes sociales me hicieron mucho daño, anoche en esos premios me humillaron demasiado” inició Yina Calderón en su más reciente video en redes sociales. Su decisión la tomó e hizo pública después de vivir una noche de mucha fiesta, licor y según ella, humillación pública. Yina Calderón era una invitada especial a la alfombra negra de los Latino Show Music Awards, a donde no solo llegó borracha, sino descalza.

Por su comportamiento, y según ella su vestimenta, fue sacada de los premios donde no tuvo la oportunidad de completar ni una hora. Cuando todo parecía haber mejorado, la dueña de fajas amaneció radiante y sobria en un nuevo día, pero horas después se mostró igual de borracha y con una decisión radical “Yo siempre fui real. Ya me voy, tranquilos que a todos los que querían que me desapareciera, me voy a desaparecer. Y quienes siempre me apoyaron los quiero, los respeto y son lo máximo de mi vida” finalizó Yina Calderón en el video, que sin haber completado dos horas de ser publicado, desapareció de su cuenta.

