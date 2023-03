Las razones por las que Win Sports mató la pasión del fútbol colombiano

En redes sociales no le perdonal al canal de los Ardila la mala escogencia de partidos y una programación que acabó con todo lo lindo de nuestro fútbol

Ser hincha de un equipo de fútbol en Colombia es una de las tradiciones y pasiones más viejas del país, pero también puede ser una de las más decepcionantes de la cultura deportiva colombiana.

Cuando el equipo de futbol toca la gloria, se puede sentir una gran emoción que es inolvidable; en especial, cuando se ve levantar un título al equipo que llevas varias temporadas siguiendo. Es una pasión que solo lo entenderá quién sigue este bello deporte que no es para cardiacos.

Pero cuando se toca el infierno, puede ser muy doloroso al ver al equipo descender y tener que comenzar una nueva campaña, pero esta vez de cara al Ascenso a la Primera División.

Son muchos los equipos históricos en Colombia que han tenido que bajar a la Segunda División, entre ellos el Cúcuta Deportivo, equipo de futbol que he seguido toda la vida, porque es el equipo de mi ciudad. Y como dijo en algún momento Francesco Totti: “Si apoyas a los clubes grandes del país antes que al equipo de tu ciudad o región, no te gusta el verdadero fútbol, te gusta ganar”.

Me gusta el futbol y es el deporte que más sigo, y por eso hay que apoyar al equipo local, seguirlo e ir al estadio. Pero pareciera que esta pasión en Colombia prácticamente ya se volvió un “lujo o privilegio”.

Para nadie es un secreto que el futbol colombiano ha bajado demasiado de nivel, que a veces hay partidos aburridos y que los resultados en ocasiones sacan la piedra.

Pero hay una realidad que no podemos ocultar, es el “negociazo” que llevan años haciendo con el futbol; en especial, lo que viene haciendo el canal Win Sports con su dichoso Canal Premium. Que no es otra cosa, que lucrarse de vender un producto que no vale ese precio.

Sé que quién lea esta nota se va a sentir identificado y también apoye mi crítica. Porque son muchos los que se han sumado a la tendencia #LoPagaráSuMadre.

El futbol, con la llegada de la televisión por cable al país, se convirtió en un producto que la gente adquiere y ya no importa la pasión del hincha, y por todo quieren “facturar”. Ya sea por el alto costo de las entradas para asistir al estadio, o por el precio de un canal de televisión el cual quieren que los hinchas paguen. Estos tipos se toman muy en serio la filosofía de Shakira: “Hay que facturar”.

¿Vale la pena pagar por el Canal Premium? Mi respuesta es no, el producto no vale la pena pagarlo, menos cuando transmiten solamente lo que se les da la gana. Sale más económico y viable adquirir una suscripción a Netflix o Amazon Prime Video, que a veces muchas personas la pueden pagar con su grupo de amigos, que pagar una suscripción individual para ver la plataforma de Win Sports Online o ver el Canal Premium en un televisor.

Y es que realmente saca la piedra lo que hace este canal con los televidentes. Por ejemplo, hoy sábado jugaba en el Torneo Águila, el primero de la tabla Cortuluá contra el segundo de la tabla, que es el Cúcuta Deportivo. Un partido que definía quién se quedaría con el primer lugar en la tabla de posiciones.

¿Y adivinen qué partido decidieron televisar los del Canal Premium? ¡Se van a reír! Decidieron televisar el partido entre Bogotá Futbol Club que es penúltima de la tabla y el Barranquilla Futbol club que es el último de la tabla. ¿Es en serio? Es increíble que la gente tenga que pagar para ver a los dos últimos del Torneo de Segunda División, en lugar de poder ver a los dos equipos que se pelean por estar en el primer lugar.

¡Eso es una falta de respeto, eso es antifútbol, eso es mediocre! Arruina el futbol del país y que los hinchas sigan el espectáculo del futbol en Colombia.

Como hincha de futbol, suelo reunirme con amigos para ver los partidos en algún establecimiento comercial que pague la suscripción de Win Sports Premium. Y hoy nos llevamos sorpresa y la decepción, que el partido no sería transmitido, porque dicho canal prefiere brindar como un gran espectáculo a sus suscriptores, un partido de los coleros de la tabla.

En cuanto al Cúcuta Deportivo logró empatar (2-2) contra Cortuluá con goles de Agudelo e Hinestroza. Y se mantiene parcialmente segundo con 15 puntos.

Afortunadamente el establecimiento tenía Directv, esa hora por ESPN transmitían la Liga de Francia: el Stade Brestois, en condición de local se enfrentaba contra el PSG, partido que terminaría ganando el equipo visitante (1-2) gracias a un bonito gol de Kylian Mbappé. Ese partido salvó la tarde y la jornada. Porque si hubiera sido por el Canal Premiun colombiano, nos hubiera arruinado la tarde con ese partido.

Es increíble esa ridiculez que hace Win Sports, tiene dos canales. Y no transmiten los partidos que son, los que mayor espectáculo brindan a la audiencia, sino por el contrario pasan partidos que realmente son un “hueso” que no se pasa nadie. Es más entretenido un partido de Segunda División de España, que la programación de ese canal.

¿Para qué un Canal Premium, si van a transmitir a los últimos de la tabla y no a los mejores de la temporada? ¡#LoPagaráSuMadre!