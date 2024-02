Las gafas que podrían ser una alternativa a la Vision Pro de Apple y son mucho más baratas

.Publicidad.

Las Apple Vision Pro han causado bastante furor en redes sociales, pues muchos creadores de contenido han compartido su experiencia usando este dispositivo, el cual permite usar diferentes aplicaciones y herramientas sin desconectarse de lo que sucede en el entorno. El visor de realidad mixta Vision Pro de Apple salió a la venta el 2 de febrero en Estados Unidos.

Recordemos que el precio de estas innovadoras gafas en el país norteamericano es de $3.499 dólares. A fecha de hoy, en Colombia significa $13,847,922 pesos.

Más allá de Apple Vision Pro, el mercado de gafas de realidad aumentada y mixta se ha diversificado, pes existen diferentes propuestas de varias compañías tecnológicas a precios más asequibles.

Alternativas económicas a las Apple Vision Pro

Meta Quest 3

Este modelo pertenece a Meta, la compañía dueña de Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, entre otras redes sociales. Las Meta Quest 3 integran una pantalla LCD con resolución de 2064 x 2208 para cada ojo. Es decir, tiene 10 veces más píxeles que la prmera versión este dispositivo las Meta Quest 2.

Sus tres cámaras que permiten interactuar en una realidad mixta, el modelo también trae dos controles, pero puede reconocer manos, el precio para Colombia está entre $2,099,648 y $3,599,000.

Pico 4

Las Pico 4, lanzadas en 2022, por Bytedance la empresa de tecnología a la que pertenece TikTok. Al igual que las anteriores, este visor de realidad virtual cuenta con controles y reconocimiento de manos. Tiene una pantalla LCD por cada ojo, con resolución 2,160 ✕ 2,160. Su precio en Amazon está en un rango de $1.551.351 y $ 2.077.936.

PlayStation VR 2

Las PS VR2 son las gafas de realidad virtual más recientes de Sony y diseñadas para funcionar en la videoconsola PlayStation 5. Cabe mencionar que estas no son inalámbricas.

Estas están diseñadas principalmente pare videojuegos como: Horizon Call of the Mountain, The Dark Pictures y Resident Evil. Tienen un precio entre $2.165.664 y $3.999.900.

HTC Vive XR Elite

Este dispositivo de la empresa china ofrece imágenes con resolución 4K -2K para cada ojo, y un campo de visión de 110°. Es un visor de realidad virtual y mixta cuenta con dos controles y permite interactuar con varias aplicaciones y videojuegos. Se venden por un precio entre $2.181.058 y $6.475.970.