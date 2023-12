Las demoras del ICETEX para desembolsar me dejaron endeudado de por vida

Por: Jhon Anderson Montes Carmona |

Este solo es un caso más de una víctima de las supuestas "becas" (créditos condonables) del gobierno y de el ICETEX que nunca desembolsa el sostenimiento a tiempo, parece poco, pero es grave.

(Para ser generación E- excelencia hay que ser muy pobre, pero a la vez para poder estudiar tienes que tener plata)

Soy Jhon Anderson Montes, un joven de 21 años que en el 2019 soñaba con ganarse una beca para estudiar fuera de la ciudad en la que residía (Barrancabermeja) y lo logré, pero se convirtió en el peor error que cometí.

Con puntaje de 362 en las pruebas ICFES logré ganar una "beca" de generación E- Excelencia, que en realidad no es una beca sino un crédito condonable, y en mi caso resultó ser crédito y lo condonable ya no lo veré por ningún lado, y es que en el 2020 comencé a estudiar Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, como buen pobre quería sacarle el máximo provecho (máximo dinero) a la beca que había ganado, y a la vez me gustaban los retos, entonces por eso elegí Ingeniería Aeronáutica.

Para mi todo iba a ser perfecto, incluso, para que no me faltara dinero saqué un crédito aparte con el ICETEX para sostenimiento, este me iba a dar 3 salarios mínimos mensuales por semestre y tendría que pagar todo cuando terminara de estudiar. El gobierno apoya a los estudiantes de este tipo de becas con 1, 2 y hasta 3 salarios mínimos mensuales por semestre dependiendo de unas condiciones, en mi caso eran 2, por esa razón saqué el crédito de sostenimiento para tener un total de 5 salarios mínimos mensuales.

Comencé a estudiar en agosto del 2020 virtual, y me tuve que ir a Medellín en enero del 2022, cuando por fin abrieron la universidad y acá fue donde comenzó el martirio. Para que el ICETEX te desembolse tienes que actualizar datos en la página del ICETEX, luego mandar un archivo que ahí mismo te dan a la universidad, y la universidad le manda esta notificación de renovación nuevamente al ICETEX, de ahí el ICETEX te gira.

El problema grave es que no tienes dinero y para que te desembolse el ICETEX tienes que esperar hasta mitad de semestre (o hasta final en muchos casos) y para alguien que solo cuenta con ese ingreso eso es muy preocupante, durante los 2 años que duré en Medellín los desembolsos siempre se demoraron y tuve que atrasarme en el arriendo, no comer, estar destrozado emocionalmente por encontrarme sin dinero en una gran ciudad y a la vez intentar rendir en las materias.

Todo acabo en octubre de 2023, cuando la universidad ya se había demorado más de lo normal en adelantar los procesos y yo me encontraba endeudado con muchas personas, me echaron de la casa donde estaba viviendo y por problemas económicos no había rendido para nada en la universidad y el semestre lo llevaba en declive. Por lo cual lo único que me quedaba era volver a mi ciudad.

A la fecha de hoy (30 de noviembre de 2023), el ICETEX no me ha desembolsado los 3 salarios mínimos, esto debido a que dicen que el gobierno no les ha girado y no tienen dinero.

Yo no tengo posibilidades de terminar la carrera debido a que por la dificultad de la carrera me había atrasado un semestre y con este serían dos, los cuales me tocaría pagar a mi, y pagarme el sostenimiento de esos semestres extras. Las cuentas no dan para alguien como yo, de muy bajo estrato.

Lo único que me queda es esperar a que mi "beca" pase a etapa de pago y devolver al ICETEX todo el dinero que giró, eso sí, quieren que les pagues a tiempo.

Y la verdad es que no me asusta la deuda pues no tengo nada con que pagar, ni nada a nombre mío o de mi familia, tal vez en un futuro me preocupe.