Las comunicaciones en Colombia, de mal en peor

No es de desconocimiento para todos los colombianos que las comunicaciones en nuestro país vienen de mal en peor, y nadie, absolutamente nadie responde por este esencial servicio; sin embargo, cuando existió TELECOM, empresa que manejaba el monopolio comunicativo en nuestro país, no se presentaba este tipo de malestar como el que día a día vivimos sufriendo los que utilizamos el tipo de tecnología, llámese internet, y celular.

Pero más grave resulta aún que en cualquier lugar de nuestro territorio, estamos conversando por celular, y quedamos hablando solo, lo mismo se presenta con el internet, señales intermitentes, de pésima calidad. ¿Pero quién responde por estos servicios?, el que debe responder por la calidad del servicio, que se preste en óptimas condiciones, es el ministerio de las TIC, pero hasta ahora no he visto un pronunciamiento certero acerca de este mal que aqueja, y no se le ve solución.

Al momento de pagar por los servicios utilizados, debería decir en la factura "se hace un descuento por negligencia en la prestación de los servicios ofrecidos", pero no, eso sí, la factura llega completa y con fechas próximas a pagar.

Seguiremos ante esta incertidumbre, ya que los diferentes operadores que ofrecen servicio de comunicación en Colombia, se han quedado corto en tecnología, nos tienen sumergido en lo obsoleto, siendo irrespetuosos con todos nosotros los usuarios, que contratamos la tecnología que ofrecen al mejor postor, creyendo llenar nuestras expectativas, pero resulta, no más que un engaño.

Yo invito a que elevemos este descontento, porque no es posible ver en cada rincón de nuestra patria antenas, las cuales se instalan para dar una mayor cobertura, pero al parecer están instaladas para crear una imagen de mentira.

¿Hasta cuándo los prestadores de telefonía e Internet van a seguir de manera negligente con el servicio de las comunicaciones en Colombia?, debería los entes de control y los que las regulan, poner en cintura a las empresas, por el pésimo servicio prestado, y que sancionen al que tenga que sancionar.