Las chismosos más temidos por la farándula colombiana

Estos periodistas dedicados a espiar y sacarle los trapitos al aire a los famosos, han sido el terror de la farándula colombiana que teme al escarmiento público y a ser 'boleteados'. Eso sí, cuentan con las mejores fuentes, sus chismes suelen ser verdades ventiladas a la opinión pública. Estos son los comunicadores más temidos:

Negra Candela

-Publicidad.-

Graciela Torres es probablemente la chismosa más conocida y odiada del país. En abril de 2001, en su programa “Y dicen con La negra Candela”, Graciela torres emitió un video en el que se veía a la actriz Luly Bossa teniendo relaciones sexuales con pareja de ese entonces, Alberto “Beto” Pérez. Sin duda el escándalo más grande en el mundo del entretenimiento colombiano. 20 años después el tema sigue siendo materia de conversación sobre todo por las consecuencias que desencadenó. Cuando el video fue emitido por la periodista Graciela torres, la actriz esperaba a Ángelo, su segundo hijo. El estrés y las preocupaciones causadas por el escándalo, en el periodo de gestación, su hijo menor nació con una enfermedad genética. En el año 2007, Graciela Torres perdió la demanda que la actriz le entabló por el del delito de injuria por la divulgación en televisión nacional y tuvo que pagar una indemnización de $86.000.000 y debido al falló de una tutela, no puede volver a mencionar su nombre en medios de comunicación.

Sin embargo, la Negra Candela sigue siendo la chismosa más temida.

Publicidad.

Frank Solano

El presentador de La Red, el programa más visto de los fines de semanas, es un amante empedernido de los libros. Como no serlo, si leer era lo único que hacía de niño pues en su pueblo no había luz. Nunca se planteó trabajar en los medios. No escuchaba radio ni mucho menos le interesaba la farándula. Trabajó en la alcaldía de Luis Pérez en el área de planeación. Estaba de vacaciones en Europa cuando lo llamó Adriana Giraldo. Le ofreció que cubriera Farándula en el programa Hola Buenos Días de Caracol Radio. Frank le advirtió que el de eso no sabía nada, que no tenía una sola fuente y que, además, tendría que ofrecerle un buen sueldo porque el ganaba muy bien como arquitecto. Giraldo le dijo a todo que si. En el 2007, después de 29 años en Medellín, se traslada a Bogotá.

Sus desayunos en su casa los domingos empezaron a ser legendarios. Lo frecuentaban, entre otras personalidades, el diseñador Jorge Duque, la actriz Vicky Hernández y la periodista Patricia López. Los desayunos terminaban bien entrada la madrugada del lunes y se aderezaba con ron y sus exquisitas arepas de huevo. Bogotá era una fiesta. De Hola Buenos días pasaría a dirigir La ventana programa en el que estuvo durante tres años hasta que Iván Lalinde, mientras se tomaba unos tragos en su casa, lo convenció a punta de billete a que conformara el equipo de la Red junto a Carlos Vargas y Diva Jesurum. Carlos Giraldo