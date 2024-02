Las 6 razas de perros ideales para el apoyo emocional; son "psicólogos" de cuatro patas

.Publicidad.

Si de por si los animales hacen felices a sus cuidadores, les brindan mucho amor, compañía e incluso les suben el ánimo. Existen también perros de apoyo emocional, entrenados específicamente para apoyar a personas con discapacidades emocionales o psiquiátricas. No es que tengan un entrenamiento específico sino que es su presencia la que da consuelo y ayuda con problemas como el estrés, la ansiedad y la depresión.

Para que un perro pueda considerarse un animal de apoyo emocional debe ser recetado por un profesional de la salud mental a pacientes con trastornos psicológicos o emocionales que ya hayan sido diagnosticados. Según la escuela veterinaria Nubika, estos animales no necesitan un adiestramiento específico si no saber responder a las necesidades básicas de su cuidador para no causarle estrés.

Es por eso que ciertas razas son las más aptas para proporcionar este apoyo emocional debido a que son más calmados, amigables y sociables:

- Labrador

- Golden Retriever

- Corgi

- Yorkie Terrier

- Poodle

- Chihuahua

El acompañamiento que recibe de estos animales puede llevada incluso a buses, trenes y aviones, en lugar de enviarlos en bodegas. Pero debe realizarse con la autorización médica. En Colombia ya hay varias instituciones de educación superior que permiten el ingreso de este tipo de perros.

