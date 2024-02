Las 10 mejores canciones colombianas para dedicar en San Valentín, según la Inteligencia Artificial

.Publicidad.

Quizás un robot no sea el mejor consejero para cuestiones del amor, pero sí hay que reconocer que la IA tiene conocimientos musicales para encontrar canciones para San Valentin que sean bonitas para dedicar.

Alginas canciones de Camilo, Maluma, Fonseca, ChocQuibTown, Juanes, Karol G, Carlos Vives, Shakira, Pipe Pelaez y Pipe Bueno, aparecen entre las favoritas de la máquina.

..Publicidad..

Y frases como “quiero casarme contigo”, “eres el amor de mi vida”, “tu eres mi lugar favorito” o “porque como te quiero no te quiere nadie” no pasan inadvertidas ni siquiera para la Inteligencia Artificial.

...Publicidad...

Estas son las canciones que la Inteligencia Artificial le recomienda dedicar en el Día de San Valentín. Así que, si alguna de estas le funciona, ya sabe a quien agradecerle: A Las2orillas.

....Publicidad....

“Favorito” de Camilo

Desde la simpleza, Camilo logra un giro ingenioso en la composición de esta canción, porque no le compone a su amada Evaluna Montaner, sino a su lugar favorito en ella. Su cuerpo.

“ADMV” de Maluma

Se habla mucho del amor, pero no siempre se habla del amor que permanece. Esto se ha puesto de moda en los últimos años y Maluma encuentra su propia manera de expresarlo: “Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire”.

Maluma le canta al amor de su vida, pero no sólo a quien es ella ahora, sino a la persona en la que se va a convertir. La persona en que ambos se van a convertir.

“Arroyito” de Fonseca

Esta canción tiene una de las metáforas más preciosas que se han hecho en una canción de pop latino y posiblemente la IA así lo entienda: “Eres el negativo, en la foto de mi alma”. ¿Una frase melosa? Tal vez. Pero no cualquiera es Juan Fernando Fonseca como para componer una línea semejante.

Pero si no quiere tirarse al agua con una frase tan contundente, quizás le funcione mejor simplemente decirle a la persona amada: “sólo quiero ser el dueño de tu risa”, o reproducirle el pedacito de la canción donde Fonseca la canta.

“Cuando te veo” de ChocQuibTown

A veces no hay que dar tanta vuelta: “Cuando te veo siento que mi felicidad es completa”, canta con su poderosa voz Goyo en esta canción.

“Cuando te veo” en realidad salió casi que a la par del nacimiento de Saba, la hija de Tostao y Goyo. Por lo que es probable que la canción haya sido compuesta para ella.

Pero la letra es tan preciosa y universal, que también puede ser ideal en estas fechas.

“Es por ti” de Juanes

“Es por ti, que he vuelto a hablar de amor”, dice esta canción de Juanes. Tremenda forma de expresarse para una persona que perdió las esperanzas y por fin siente que puede recuperarlas. Puede ser su situación.

En realidad, Juanes es un gran letrista de canciones de amor y aunque la IA no lo sugiera canciones como “Para tu amor” o “A Dios le pido” pueden ser también lo que usted hoy está buscando.

“Creeme” de Karol G con Maluma

La IA también sugiere canciones ideales para arreglar metidas de pata, este es el caso de “Creeme” de Karol G con Maluma.

“Creeme un poco más, te lo suplico”, dice esta canción que, si no soluciona el conflicto en cuestión, es que el error fue grande y que es hora de pensar en estrategias que vayan mucho más allá de las canciones.

“Volvi a nacer” de Carlos Vives

Esta es demasiado explícita, pero si ya siente que es momento de dar el gran paso, esta declaración de matrimonio hecha éxito musical podría funcionarle. Acompañada del respectivo anillo, naturalmente.

Las canciones de pedida de matrimonio, en la historia de la música pop, han sido pocas: Eros Ramazotti, Silvestre Dangond, Carlos Vives, pero esta bien puede ser una de las preferidas de las mujeres.

“Por tu amor, volví a nacer”, dice un decidido Vives, quien casualmente, se casó luego de componer y dedicar esta canción. Así que está garantizada.

“Inevitable” de Shakira

Shakira desnuda su alma por completo y confiesa que es una persona torpe y que pasa días sin bañarse, para darle fuerza a la parte más importante de su canción: “nadie piensa en ti, como lo hago yo”.

En el caso de ella no sirve de mucho, porque luego sugiere que al destinatario de la canción le da lo mismo. Pero quizás esa no sea su situación y esta sugerencia de la IA pueda servir para que la persona que quiere se sienta realmente conmovida.

A no ser que odie a Shakira, se recomienda verificar con anterioridad.

“El amor más grande del planeta” de Pipe Pelaéz

A veces mentir funciona, pero cuando se hace con buenas intenciones. ¿Quién es Pipe Peláez para asegurar que el suyo es el amor más grande del planeta? Pero lo dice con tanta ternura que cualquiera se lo cree.

Sólo considere que antes de dedicar esta canción, podría ser necesario aclarar en su cabeza si lo que siente es amor o no. La idea tampoco es ir ilusionando por ahí.

“La invitación” de Pipe Bueno y Maluma

En tiempos de perreo, no está mal ponerse un poco picantes, sólo si la situación lo amerita. “La invitación” es una canción bien sexual, una declaración de alcoba, que a veces también son necesarias.

Además, cuando salió esta canción se rumoraba que Pipe Bueno y Maluma tenían cuento, por lo cercanos que se ven en el video. Así que si su amor es del mismo sexo que usted, anímese, esta podría ser la canción que está buscando.

| Lea también: Diez canciones colombianas que cumplen 20 años en 2024