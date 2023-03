.Publicidad.

Con la situación judicial y los escándalos de la excongresista Aida Merlano, la imagen de su hija e influencer Aída Victoria Merlano ha pasado a un segundo plano. A pesar de esto, la creadora de contenido no deja de dar polémicas declaraciones con las que por algún tiempo vuelve a ser tendencia.

Recientemente, la influencer estuvo por México y algunos de sus seguidores se encargaron de cuestionar sus constantes viajes “usted no tiene casa por cárcel”, le escribió una persona mediante la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Aída Victoria Merlano, visiblemente fastidiada por la pregunta y con algo de sarcasmo respondió “Claro, casa por cárcel World Tour, por eso tú me ves en Cartagena, Medellín, Cali, Ciudad de México, Monterrey y próximamente en tu ciudad más cercana”.

Este no fue el único cuestionamiento que le hicieron a la influenciadora respecto a su vida privada. Aída Victoria Merlano hace algún tiempo presumió su relación, de algunos meses, con el streamer WestCol para posteriormente confirmar que habían terminado.

A esto muchas personas, se preguntan cómo la barranquillera maneja su vida sentimental, “Cómo va ese corazón” preguntó una de sus seguidoras.

Aída Victoria Merlano confesó que a pesar de que no tiene muchos pretendientes, quiere volver a darle una nueva oportunidad al amor.

“Súper bien. Como mujer exitosa que se respete más sola que la última maracuyá del salón. La verdad me he disfrutado mucho mi soltería, me gusta, me he tomado un tiempo para mí. He aprendido un montón, pero ya me cansé de aprender un montón. Ya quiero que me prendan a mi, un montón”.

Las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas se destacaron quienes señalan que les encanta la forma en la que se expresa la influencer y aquellos quienes la critican, asegurando que es una mujer de “pocos valores”.

