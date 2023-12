La salud va al Senado y Maduro toca tambores de guerra

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO, Puntos de vista. La reforma a la salud ya se impuso en la Cámara. Las EPS no son el mejor sistema del mundo en cuanto que es convertir la medicina en un negocio. Se ha visto que muchas veces que no trasladan las sumas de dinero del Estado a las IPS y a los hospitales. El punto es si va a ser mejor el remedio que la enfermedad en un país con una estructura burocrática tan compleja, tan corrupto. Todos piensan en qué va a pasar con la prestación del servicio al darle poder a los alcaldes o gobernadores para nombrar directores de hospitales, etc. en lo que puede ser una politización dañina. Falta la vuelta en el Senado.

El otro hecho es que los tambores de guerra que están agitando el gobierno de Maduro en Venezuela contra Guyana es un problema complicado, está jugando con candela. Es dar una oportunidad para que él emprenda alguna expedición militar y que el escenario se internacionalice. Putin que ya tiene base militar allá se pone a favor del señor Maduro, pero no creo que los gringos se queden callados esta vez y actúen. Los intereses económicos ahí son gigantescos. son unas reservas petroleras enormes.

Nosotros también tenemos un problema similar con Nicaragua lo que pasa es que no ha estallado, pero en cualquier momento puede cobrar formas bastante complejas. Eso muestra la inestabilidad mundial, la lucha interimperialista entre China y Estados Unidos y de por medio Putin.