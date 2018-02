La redención del Sitp

Desde hace unos meses soy usuario frecuente del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp) y la verdad, me ha ido muy bien usándolo, a pesar de que todo no ha sido color de rosa. Soy consciente de las deficiencias que tiene este tipo de transporte y sin lugar a dudas, tiene muchas cosas que mejorar. Tengo la esperanza que algún día se tomen las decisiones, ojalá sean técnicas y políticas, para solucionar de fondo los problemas de este sistema para que los bogotanos podamos transportarnos en mejores condiciones.

Los noticieros nos han venido informando de los diferentes sucesos que pasa en torno a los buses azules que se han apoderado de Bogotá y la mayoría no son buenos. Las redes sociales están inundadas de imágenes, videos y hasta memes, en donde los Sitp son protagonistas de accidentes de tránsito, peleas callejeras o de situaciones que se salen de los estándares y nos hacen reír.

En junio de 2015, sufrí un accidente por la imprudencia de un conductor de un Sitp, quien no respetó la señal de “Pare” que está en la calle 66 con carrera Novena, en Chapinero. Después de cometer la infracción, atropelló a una moto de la policía y yo, que estaba en el andén, tranquilo de la vida, recibí la moto con mi cuerpo y tuve la suerte de tener solamente cinco días de incapacidad a causa de unos raspones que tuve en mi cabeza y en mis piernas. A los quince días de ese accidente, nació mi hija. Lo importante fue que no pasó nada grave y que pude conocer a mi hija y hoy les estoy contando el cuento. El policía sufrió heridas graves, pero se mejoró con el tiempo.

No volví a saber nada del conductor del Sipt. Cuando la aseguradora pagó el vestido de paño y la camisa que se me daño, firmé como una especie de compromiso, en donde desistía de entablar cualquier acción legal en contra del conductor como de la empresa a la que pertenecía el Sitp.

Pero bueno, la intención de estas líneas no es seguir en ese coro de quejas en contra del Sitp, sino resaltar algo bueno que me paso el día viernes 23 de febrero de 2017. Como a las 6:30 p.m., tome la Ruta 14, al lado del Carulla de la calle 63 con carrera Séptima. Siempre que me subo a uno de estos buses, saludo al conductor y le doy las gracias por recogerme. Esta vez, como lo hacen todos los conductores, mi saludo fue contestado y tuve la fortuna de encontrar un asiento desocupado para mí.

El bus se fue llenando poco a poco y a medida que las personas se fueron bajando del Sitp, el conductor, con una sonrisa en los labios les iba diciendo lo siguiente: “Hasta luego, que pase una feliz noche”. Esa despedida, que a mi parecer fue autentica, pues no parecía ser parte de un libreto, fue lo mejor del viaje. Los demás pasajeros también estaban sorprendidos con esa actitud y en el tiempo en que me movilicé en el Sitp, no escuché quejas ni reclamos. Siento que la buena actitud del conductor fue contagiosa para todos los pasajeros.

Quise que él siguiera en esa dinámica de desearles una buena noche a todos sus pasajeros, por lo que no le pregunté su nombre y me pareció invasivo tomar un video de la situación. Preferí vivir ese buen momento. Antes de bajarme, también a mí me deseó una feliz noche y todo conspiró para que su deseo se cumpliera, porque pasé una excelente noche.

Al bajarme del bus, tomé los siguientes datos del bus: Z25-4255. La empresa operadora es Masivo Capital. Espero que la empresa le haga llegar mi felicitación al conductor.

Cuando hablé con mi esposa sobre lo que pasó, reflexioné y me di cuenta que a veces las cosas malas son menos que las buenas y que si nos saludamos y nos despedimos con buena actitud, podríamos hacer un buen ambiente en los lugares que estemos, como me lo volvió a enseñar el conductor del Sitp.

