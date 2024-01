La razón que pospuso las grabaciones de la novela de Rigo por varios años; casi cancelan la historia

.Publicidad.

Desde su estreno, la novela de Rigo ha sido un total éxito en el canal RCN. La historia del ciclista ha impactado y ha encantado al público de la televisión colombiana. Además, es notable que el canal quiso darle un toque de comedia a esta particular historia. Esto, combinado con el drama, y la gran actuación, han convertido a la producción en un hit. Fácilmente, pudo haber sido una de las mejores o la mejor novela del año pasado. Sin embargo, hubo una alta posibilidad de que esta novela, no llegase al canal en algún punto. Pero ¿por qué hubiese ocurrido esto? La novela en un principio no fue pensada para estrenarse en el 2023, sino años atrás.

La razón por la que la novela de Rigo pudo haber sido cancelada

La historia del ciclista fue un bombazo el año pasado. Aunque la gente le tenía mucha fe, superó con creces las expectativas de muchos. Lo curioso del caso es que, la novela de Rigo debió haberse estrenado hace un buen tiempo y no en el año 2023. Incluso, la primera vez que se conoció el adelanto de la historia, una de las protagonistas era otra actriz. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué se pospuso tanto la novela de Rigo para llegar hasta el 2023? Bueno, no es un misterio para nadie que, hace un par de años, la vida como la conocíamos tuvo un gran cambio. De manera inesperada, el covid-19 llegó.

..Publicidad..

|Le puede interesar El día que Vicky Hernández tuvo que dejar Colombia por una amenaza de muerte

...Publicidad...

Muchas fueron las cosas que cambiaron y que se pospusieron debido a esta pandemia. Justamente esto fue lo que le pasó a la novela de Rigo. Debido a la pandemia, la producción quedó en el limbo. Las grabaciones y todo quedó en pausa. Y es que, para poder realizar esta historia, era necesario grabar incluso fuera del país. Pudo haber sido muy probable que el canal decidiera descartar esta historia debido a su complejidad. Sin embargo, decidieron seguir adelante, sabían la mina de oro que tenían y no la dejaron de lado. Pese a los retrasos y contratiempos, por fin se hizo realidad.

....Publicidad....

Entonces, en el año 2023 llegó por fin la tan anhelada historia del ciclista de Urrao. Sin duda alguna, valió la pena que RCN la retuviera y no dejaran de lado el proyecto, pues crearon un hit completo.

Vea también: