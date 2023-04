.Publicidad.

En el mundo del deporte, hay un ídolo que para muchos es el más grande exponente del fútbol, Cristiano Ronaldo, quien en el último año, ha expuesto su vida privada en la serie de Netflix ‘Soy Georgina’. Georgina Rodríguez es la actual esposa del futbolista, con quien tiene 5 hijos.

En dicha serie, Georgina Rodríguez, ha expuesto la vida que lleva con sus hijos, con Cristiano Ronaldo y sus hobbies en general. Sin embargo, se ha visto la cantidad de lujos y comodidades que tiene en su vida con el futbolista portugés. En un programa de la televisión ‘lusa Noite das Estrelas’, un periodista dio pistas sobre una posible crisis que vive la pareja por ese tema.

Según la información, el futbolista no está feliz por los gastos y la vida que lleva su esposa: “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, comentó.

Sin embargo, Georgina Rodríguez, subió una historia a Instagram con una canción de Romeo Santos que dice: “El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”, para desmentir el rumor. Aunque su respuesta fue sencilla, dejó muy claro que no está de acuerdo con lo que dicen de su relación y que no planea invertir más tiempo en aclararlo.

