La prepotencia Occidental y el mundo mediático

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La dimensión de a ‘globalización’ aún no se ha asimilado.

Solo se habla de ella en términos económicos y de crecimiento

-Publicidad.-

Y solo se mide o estudia en función de los parámetros y valores occidentales. No tenemos ni idea de cómo nos ven otras culturas a nosotros. Ni siquiera parecemos reconocer que son también civilizaciones.

Es la prepotencia de Occidente

Publicidad.

La civilización occidental gira alrededor del poder de la información; es el mundo mediático de las noticias y de la forma en que se presentan. En ese vivimos.

Nos volvemos adictos a la telenovela-noticiable que nos llega por la prensa; cualquier caso judicial, o chisme de ‘ familia real’ se nos vuelve expectativa del siguiente capítulo. Algo similar sucede con las informaciones sobre temas geopolíticos.

Una muestra es la guerra de Ucrania: es obvio que no es solo una visión de Putin la que justifica esa guerra y que no es solo una perversidad personal lo que hay detrás . Pero así nos la venden

Así acabamos siguiendo y calificando todo lo que sucede en el mundo sin que realmente lo entendamos. En cambio un descarrilamiento de un tren en Indonesia o el cambio de gobierno en Haití se vuelven tema sin que representen interés alguno para nadie diferente de los nacionales de esos países. Sin embargo para todo el mundo se vuelven parte de la ‘comida informativa’ diaria.

____________________________________________________________________________________________

No entendemos que culturas como la China o la Árabe o las Africanas no se alimentan ni se comportan en la misma forma.

____________________________________________________________________________________________

No entendemos que culturas como la China o la Árabe o las Africanas no se alimentan ni se comportan en la misma forma.

Y, como la culebra que se muerde la cola, son los mismos medios de información los que hace que poco nos interesemos en cómo nos ven otras culturas.

Por eso asumimos que no puede aceptarse un Estado diferente al Estado Liberal, inspirado en el espíritu europeo, y montado y alineado al modelo capitalista americano, con lo que son sus valores y sus estructuras.

Pero otros modelos de Estado – no solo el ‘comunista’- son viables y en cierta forma más exitosos (los tigres asiáticos, los ‘socialismos’ escandinavos, los mismos modelos Chino o Vietnamita) y sobre todo son compatibles con otras culturas. Caso el de los países árabes donde -como lo estamos viendo en Catar- el Estado es una especie de empresa privada de la familia real que gobierna con gran ‘responsabilidad social empresarial’ al buscar satisfacer a todos los vinculados a ella.

O también el caso más presente de China donde, según los pocos que estudian sus aspectos culturales, el Estado no es visto por la población como un tirano, sino como el ente que cumple las funciones que nosotros vemos en un patriarca, que define y defiende los intereses de la colectividad, y que impone sobre sus miembros respeto y autoridad. Además con lo que se identifica la población no es con el concepto de ciudadano de un país y una ‘patria’, sino con el de que forman parte de una raza y una cultura.

Hablamos de ‘globalizacion’ pero como un fenómeno económico y de comercio. Las repercusiones en otras dimensiones suponemos que será ‘occidentalizar’ a las partes del mundo que aún no lo están. Pero no sabemos si otras colectividades con religiones, historia, tradiciones, culturas distintas no acabarán afectando el futuro, y en consecuencia no sabemos cómo nos relacionaremos con ellos.

No estaría mal que nos preocupáramos por cómo nos ven otras culturas y poderes que juegan en el escenario geopolítico.