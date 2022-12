Parece que no se bañara: la porquería de pies de Camilo Echeverry

El cantante en varias ocasiones ha expresado que no le gusta usar zapatos y recientemente compartió cómo terminan sus pies después de un concierto. Es asqueroso

Camilo Echeverry es uno de los cantantes colombianos más controversiales de los últimos meses, ya sea por la manera en que viste su esposa, por los contenidos que ha lanzado junto a la familia Montaner o por el simple hecho de no usar zapatos.

Recientemente, el artista compartió en sus Instagram algunas fotografías de su gira ‘De adentro pa’ fuera’, la que más llamó la atención fue una protagonizada por sus pies.

En la foto se ven los pies de Camilo bastante sucios y a pesar de que tiene una justificación para ello, los comentarios negativos y de crítica no se hicieron esperar, muchos señalaron que era un desaseado y que seguramente ni se bañaba.

De acuerdo a lo que señaló el intérprete de ‘Por primera vez’ la suciedad se debe a caminar descalzo durante sus conciertos y esto lo hace porque según él, el escenario es un lugar en el crea una conexión “En el escenario siempre estoy descalzo, me siento raro si tengo zapatos en mi lugar sagrado. En casa procuro estarlo y es un atajo para estar como aterrizado” esto lo dijo a un medio español.

Aunque muchos de sus seguidores le han aplaudido por ser original, muchos otros le dijeron que era asqueroso “Camilo parece que no se bañara, siempre tiene aspecto de no estar aseado”, “Lávese esas patas señor”, “Eso no da risa y se ve asqueroso y ridículo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en su publicación.

