La pobreza del papá de Lina Tejeiro: no tiene ni para pagar los servicios

Desde la semana pasada la actriz volvió a ser noticia por haber logrado, junto a su equipo de abogados, que la Negra Candela se retractara de las acusaciones que había hecho hace casi un mes sobre su papá. Además de haberle generado una recaída en la salud mental al padre de la actriz, él mismo comunicó su estado financiero por medio de un derecho de petición que fue negado por un juez.

Según lo notificó el portal Focus Noticias, el documento de cinco páginas que presentó el hombre pedía una medida cautelar para retirar de forma inmediata publicaciones en más de diez medios de comunicación. Ahí mismo confesaba que era muy pobre y que vivía en un estrato 2 de Villavicencio. “En las redes sociales me han hecho un sin número de memes y comentarios que me deshonran y que me degradan como persona, yo vivo en una casa estrato dos donde tengo una tienda muy humilde, he sido hasta burla de mis vecinos con comentarios como: ¿dónde mete la plata que traquetea don Eduardo?” afirmaron en el mismo medio de noticias además de confirmar las palabras de la misma Lina Tejeiro sobre la salud mental de su papá.

