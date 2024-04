La participante del Desafío que salió de Kennedy y quiere el premio mayor del reality

.Publicidad.

Cada versión del Desafío cuenta con una variedad de participantes, los cuales provienen de diferentes partes del país. Muchos de ellos tienen historias únicas de vida y ahora están en busca de conseguir el gran premio. Claro que no es secreto que el reality de Caracol también puede ser una plataforma en muchos sentidos. Ahora bien, para esta edición del programa, que celebra sus 20 años, hay una mujer que ha logrado destacar con su participación. Estamos hablando de una mujer proveniente de Bogotá, de un barrio que es muy popular. Se trata de Paula Natalia Roncancio Rincón.

Paula Natalia Roncancio Rincón, la participante del Desafío que viene de popular barrio

En el equipo Omega, hay una figura que ha logrado brillar por su liderazgo y personalidad. Pero también ha demostrado tener gran fortaleza en las diferentes pruebas que ha habido en el reality de Caracol. Esta mujer es Paula Natalia Roncancio Rincón y proviene de Bogotá. Con tan solo 25 años, esta joven ya brilla en sus redes sociales, en su Instagram ya cuenta con más de 200 mil seguidores. Allí se ha dedicado a compartir parte de lo que realiza fuera del reality que es la danza. Esto mismo es lo que ha permitido a la participante del Desafío tener tan buen estado físico.

..Publicidad..

|Le puede interesar El tremendo negociazo de maquillaje de Lina Tejeiro; le deja muy buenas ganancias

...Publicidad...

Lo cierto es que, hay un baile en especial que la mujer práctica, que es el twerk, incluso comparte varios videos haciendo ello. Ahora bien, no muchos lo saben pero, esta bogotana proviene de la localidad de Kennedy, específicamente del popular barrio Timiza. Este mismo fue el que la vio crecer e incluso estudió en el Colegio Santa Luisa. Hoy en día esta participante del Desafío va en busca de los 400 millones de pesos que entrega el reality. Aunque no parece que viva mal hoy en día, incluso cuenta con su propia página de Only Fans con la que seguramente factura un buen billete.

....Publicidad....

Vea también: