El gringo dueño de Colmédica cerró call center y mandó a la calle a 1.000 empleados

En octubre de 2021, el entonces presidente Iván Duque anunció con bombos y platillos la llegada de Optum, una empresa gringa que venía a generar empleo a Colombia y a contribuir a su famosa economía naranja. Él mismo estuvo presente en la inauguración de un Centro de Operaciones Globales en Bogotá en el que la compañía pretendía poner un call center dedicado a servicios de tecnología, operaciones clínicas y atención a proveedores.

Optum llegó a Colombia de la mano de United Health Group, una gigante empresa de servicios de salud con sede en Minnesota que ya había entrado a Colombia en 2018 cuando compró a la chilena Banmédica, con lo cual construyeron un emporio en el país que incluía participación en clínicas como la del Country y la de Colina en Bogotá, la de Portoazul en Barranquilla, empresas como Colmédica y EPS como Aliansalud.

Ahora, menos de tres años después de llegar, el dueño de United Health Group y por tanto de Optum, el estadounidense Richard Burke, se dio cuenta de que la operación no era rentable y de forma repentina decidió que ya no valía la pena tenerla. De esta manera, la compañía saldrá del país y a partir del próximo 31 de mayo sus más de 1.000 empleados tendrán que buscarse un nuevo trabajo.

Una de las opciones que tienen los estadounidenses para buscarle un nuevo horizonte a su filial es Costa Rica. No obstante, hay otro país de la región que los está tentando.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien fue reelegido para quedarse en el cargo otros 5 años, quiere impulsar la economía local y para ello está ofreciendo 5.000 pasaportes gratis para científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos extranjeros que sean altamente cualificados.

