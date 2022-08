La obsesión del alcalde Quintero con la venta de Tigo-Une

.Publicidad.

Daniel Quintero insiste en la venta de Tigo-Une, uno de sus objetivos desde que tomó las riendas de la alcaldía de Medellín. Una vez más presentó ante el Concejo cinco proyectos para que sean debatidos en sesiones extraordinarios, entre ellos esta sobre la mesa la venta que ha pedido se haga desde que tomó las riendas de la capital antioqueña para así vender el 50% de las acciones de Tigo-Une que están en poder de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Con esta transacción, Medellín recibiría 2,3 billones y 2,8 billones de pesos que irían dirigidos a Hidroituango.

Sin embargo, el pasado 21 de junio, la venta se cayó cuando el Concejo votó con tres votos a favor y cuatro en contra. El debate se dilata cada día más y el alcalde le pidió a los concejales no regalar $3 billones que es "la plata de los antioqueños, esa es la plata con la cual se podrían resolver muchos de los problemas que tengamos, que no sea por la batalla política, que esta o la próxima administración pierda esa plata, porque no la pierde esta administración, la pierde la ciudad".

-Publicidad.-

Le podría interesar: