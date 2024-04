La nueva polémica entre Aleks Syntek y Karol G luego de que él tirara su disco por el inodoro

En una entrevista con Gabo Ramos, expresentador de MTV, Aleks Syntek no dudó en arrojar el álbum y en justificarse diciendo que no está hecho para alguien de su edad

Aleks Syntek, jurado de la última edición de La Voz Kids, ha tenido que lidiar con muchas polémicas, no sólo por la más famosa que son las acusaciones de presunto acoso virtual que le hizo un adolescente inglés, sino porque cada tanto ha salido a hacer comentarios en contra del reggaetón, la música mexicana y todo tipo de contenido que en la actualidad pueda considerarse música pop.

Uno de sus momentos más recordados, fue cuando hace años declaro que “el reggaetón viene de los simios”, haciendo referencia a la forma presuntamente primitiva en la que se baila el ritmo, según algunos críticos de este género musical.

Recientemente también hizo algunos comentarios cuestionando el contenido de algunas canciones de lo que ahora se conoce como la nueva ola de la música mexicana. Es decir, todo bien con Carin León o Christian Nodal, pero no tanto con artistas como Peso Pluma o Natanael Cano que le cantan al tráfico de cocaína por la frontera.

El cantante se ha destacado en nuestro país tanto por el éxito de sus composiciones “Tú necesitas”, “Duele el amor” o “Sexo, pudor y lágrimas” y por su participación en la última edición de La Voz Kids, donde a pesar de las polémicas, fue muy bien recibido por el público del programa, que lo destacó en redes sociales como un hombre muy amable y afectuoso con los pequeños del show.

¿Cuál fue el problema con Aleks Syntek y Karol G?

Durante una entrevista con el expresentador de MTV e influencer mexicano Gabo Ramos, había una divertida dinámica de tirar algunos discos por el inodoro y rescatar otros. Este fue en el contexto en el que Syntek arrojó el álbum de La Bichota.

“Fíjate que no me entra, porque no me idéntico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”

Pero Syntek sí rescató discos de otros artistas como Zoe, Belanova, Shakira o Taylor Swift, aunque no sin antes pedir que esto no se volviera a convertir en un nuevo escándalo.

No obstante, aprovecho para hacer nuevos comentarios contra el reggaetón, mencionando que no se siente cómodo en espacios donde suene esta música.

