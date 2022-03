La nueva estrategia de Fajardo: dividir el voto afro para ganar electores negros

Por: José E. Mosquera |

La decisión del candidato de la alianza Centro Esperanza, Sergio Fajardo, de escoger a un afro del Pacífico como su fórmula vicepresidencial es una movida política a varias bandas y con las cuales se busca que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, no gane en la primera vuelta.

Fajardo sabe que la coalición que representa no tiene fuerza política para pasar a la segunda vuelta, pero su movida se basa en una estrategia de pretender dividir la franja del voto afro con un coequipero afro, dado que la gran mayoría de esa franja electoral está con el Pacto Histórico y votó por Francia Márquez.

La excandidata Francia Márquez obtuvo la tercera votación más alta en las consultas, con 783.160 votos, 60.076 votos más que los 723.084 votos que sacó Sergio Fajardo. Francia reveló que la campaña de Fajardo le había ofrecido ser su fórmula a la vicepresidencia. En su cuenta de Twitter, dijo: “Recibí invitación de la campaña de Sergio Fajardo para ser su fórmula vicepresidencial. Agradezco tener en cuenta nuestra lucha. No aceptamos por dos razones: 1-Somos el Pacto Histórico y haremos el cambio para nuestra gente. 2-En mi comunidad me enseñaron que la palabra se honra”.

Fajardo negó haberle ofrecido ser su fórmula vicepresidencial, pero luego se supo que quien había tratado de buscar ese acercamiento fue el excandidato a la Cámara por Bogotá de la coalición de Centro Esperanza, Mauricio Barón Pinilla, con la estrategia de la cizaña de dividir las fuerzas del Pacto Histórico.

Por consiguiente, a leguas se observa que lo que se esconde otra vez es la estrategia política de dividir y manipular el voto afro para feriarlo a cambio de dádivas personales para un selecto grupo de afronotables y afroburgueses. Detrás de las movidas como las del excandidato Barón Pinilla hay un combo de políticos del Centro Democrático, de la alianza del Centro y del partido Colombia Renaciente que desde que arrancó la campaña electoral han pretendido negociar con políticos como Germán Vargas Lleras, Dilian Francisca, el jefe del Ubérrimo y ahora con el fajardismo los votos afro. Francia en una profunda madurez política les ha dicho a los pregoneros de la estrategia de la cizaña: "No me sirve de nada estar en un cargo si mi pueblo no puede vivir la dignidad. Seguiremos acompañado el Pacto porque esto no es por un cargo, es para iniciar un proceso de transformación para el país".

Fajardo, como buen antioqueño con vasos comunicantes con el Centro Democrático, vuelve y hace una jugada para que gane el que diga Uribe. Una movida política idéntica a la que hizo en las elecciones pasadas cuando se fue a observar ballenas en la costa pacífica chocoana y luego apoyó el voto en blanco para restarle posibilidades a Petro y que ganara Duque.

Por eso los primeros que salieron a celebrar la escogencia del exministro Luis Gilberto Murillo como vicepresidente de Fajardo fueron seguidores del Centro Democrático. Una jugada política que no va a representar un caudal electoral importante, dado que el Partido Colombia Renaciente, del cual son líderes el exministro Murillo y el congresista de las Comunidades Negras John Arley Murillo, en las elecciones del domingo sacaron una pírrica votación en el ámbito nacional de 62.534 votos y lograron un escaño a la Cámara de Representantes en La Guajira, en cabeza de Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa. Entre tanto, en la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras en una lista cerrada obtuvieron solo 5.689 votos, equivalentes al 1,19 % de los 615.234 votantes por las listas de comunidades negras. Todo el potencial electoral del Partido Colombia Renaciente son 68.223 votos.

La decisión de Murillo de aceptar esa escogencia después que en la coalición lo rechazaron causó reacciones políticas. El congresista Roy Barreras, en su cuenta de Twitter, dijo: “He visto gente equivocada, pero nadie más perdido que Luis Gilberto. Compro tiquete para el Titánic cuando ya están abandonándolo hasta los músicos. Y tenía tiquete VIP en el transatlántico ganador”.

Para la senadora electa Piedad Córdoba: “Es un hombre de derecha que no tiene compromiso social, ni siquiera con el Chocó. En cambio, para el líder político, Flavio Córdoba: “Es un pescador, oportunista y paracaidista. Tira el chinchorro en todos lados a ver que pesca”. Los electores no pueden olvidar que tanto Uribe como Fajardo y Fico son fichas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), propietarios del Fondo Privado de Pensiones Protección, uno de los grandes jugadores en el control de la plata de los ahorros de los trabajadores en Colombia. De hecho, con intereses económicos y políticos conexos con el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Asunto a los afros desinformados que caigan otra vez en el chinchorro electoral de Fajardo y el uribismo.

@j15mosquera